Активи Коломойського заарештовані, але лише тимчасово: подробиці від НАБУ

Арешт здійснюватиметься протягом 48 годин

У відомого українського бізнесмена Ігоря Коломойського, якому 7 вересня повідомили про підозру, заарештували активи "Приватбанку". Це було зроблено для забезпечення можливої конфіскації або спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні, згідно з яким Коломойського підозрюють у заволодінні понад 9,2 млрд грн.

За даними пресслужби НАБУ, арешт відбуватиметься протягом 48 годин. Під нього підпадають частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн, а також майже на 1 тис. об’єктів нерухомого майна та понад 1,6 тис. транспортних засобів та суден.

"До Вищого антикорупційного суду направлено клопотання про накладення арешту на вищевказане майно", — підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці встановили, що в період із січня по березень 2015 року Коломойський розробив незаконну схему із заволодіння коштами "ПриватБанку", щоб вивести їх на рахунки підконтрольної офшорної компанії та збільшити свою частку у статутному капіталі банку.

При цьому це вже не перша підозра, яку отримав Ігор Коломойський. На початку місяця до його будинку навідалися детективи НАБУ та вручили підозру за легалізацію майна, отриманого шахрайським шляхом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на початку 2023 року у будинку Ігоря Коломойського пройшли обшуки.