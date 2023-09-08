Ахметов вернулся на "Параллель" за деньгами: самый богатый украинец получил привет из 90-х

Банк ПУМБ Рината Ахметова оказался главным кредитором небольшой сети АЗС, большая часть которых захвачена или уничтожена врагом

Старейший и один из крупнейших владельцев АЗС в Донецкой области — ООО "Донбасснефтепродукт" — готовится к признанию банкротом. В конце августа хозяйственный суд Киева утвердил требования кредиторов этой компании, в активе которой на 24 февраля 2022 года была небольшая сеть АЗС под брендом Parallel. Согласно решению суда, у "Донбасснефтепродукта" оказалось всего 2 кредитора, но очень серьезные. Это ООО "Параллель-М ЛТД" с требованиями на сумму 128,8 млн грн., и АО "Первый украинский международный банк" на сумму 113 млн грн. Банк принадлежит самому богатому бизнесмену Украины Ринату Ахметову. "Параллель-М ЛТД" еще несколько лет назад тоже принадлежала ему.

Группа СКМ Рината Ахметова пыталась развивать автозаправочный бизнес с начала 2000-х. Сначала это были АЗС "Гефест" и "ПитСтоп". В 2008 году к ним добавилась небольшая в то время сеть Parallel (19 АЗС в Донецкой области), которая тогда являлась общей собственностью Ахметова и авторитетных донецких "регионалов" Сергея Момота ("Данко") и Антона Пригодского (корпорация "МПС"). Под крылом Ахметова общая сеть сменила бренд на Parallel и разрослась до 150 АЗС, войдя в число крупнейших участников розничного рынка. Но в 2014 году все поменялось. После оккупации Россией Крыма и части Донбасса вместе с Донецком и Луганском Parallel потеряла большую часть станций. "До войны под брендом "Параллель" работало 150 АЗС, а на момент продажи осталось 57 станций. Все остальное осталось на оккупированной территории", — рассказал гендиректор СКМ Олег Попов в интервью "Экономической правде" в 2021 году.

СКМ решил продать заправки. Что произошло в 2020 году. "С 13 ноября 2020 года в компании "Параллель" новый собственник — "Нефтеинвест 2020", который будет заниматься дальнейшим развитием бизнеса. Согласно условиям договора сумма сделки не разглашается" — такое лаконичное сообщение тогда разместила компания Рината Ахметова на собственном сайте. По словам Олега Попова, группа СКМ смотрели на перспективы этого бизнеса, пытались с ним что-нибудь сделать, поднять его маржу. "Но она там небольшая – до 10%, и мы решили, что не будем оставлять этот бизнес в своем портфеле" – заявил он. Добавив, что этот бизнес был продан "ребятам, которые до этого, если не ошибаюсь, занимались оптовой торговлей нефтепродуктами, то есть они трейдеры и хотели купить заправки. По имени нового владельца, по нашей информации, бенефициар компании покупателя группы "Параллель" — Александр Дубинин».

Кто такой Дубинин, никто не знал до тех пор, пока тот не дал странное интервью в качестве нового владельца сети Parallel. Начав с того, что он является жителем востока Украины в прошлом, который знает, как имя "Параллель" дорого клиентам этих АЗС, и владеет неназванным "успешным бизнесом, задействованным в производстве товаров мировых брендов", Дубинин сказал, что Ахметов продал ему свой бизнес потому, что он (Дубинин) желал "сохранить и развивать существующий бренд, культуру обслуживания клиентов, заложенную при создании сети". За это Дубинин отдельно поблагодарил СКМ, буквально позволившую воплотить его давнюю мечту — стать участником "топливного" рынка.

Какой успешный бизнес имел в виду Дубинин, неизвестно. На момент покупки, по данным корпоративных реестров, он не владел ни одной компанией в Украине, кроме специально созданного для покупки сети Parallel ООО "Нефтеинвест 2020". Дубинин, родившийся в Донецке в 1983 году и проживший там большую часть жизни, поработав, в том числе, в тамошней налоговой инспекции, в свое время переехал в Киев, где зарегистрировался ФЛПом и поселился на Троещине (ул. Закревского). В год покупки "Параллели" выручка Дубинина как физического лица-предпринимателя составила всего 991 000 грн. Такой стиль жизни выглядит экстравагантным для человека, у которого есть миллионы долларов и понимание того, что делать с проблемной сетью АЗС, от которой отказывается самый богатый бизнесмен Украины.

Потом эта запутанная история выглядит несколько иным с учетом фактов, о которых стало известно недавно. Оказалось, что в сентябре 2020 года (т.е. фактически на момент продажи, когда СМИ уже писали, что "Параллель" сменила владельца) банк Рината Ахметова ПУМБ открыл ООО "Параллель-М ЛТД" (главная компания сети Parallel, которую, собственно, и переоформили) впоследствии на Дубинина) кредитную линию в 6,5 млн долларов. А поручителем стало ООО "Донбасснефтепродукт" — давний партнер сети Parallel, которым на тот момент через оффшор DNP Oil Ltd владел донецкий экс-регионал Сергей Кий. Он был известен как экс-помощник президента ФК "Шахтер", однако слишком близок к Ахметову Кий никогда не был. В 90-е годы, согласно сообщениям СМИ, этот человек ездил по Донецку на 600-м Мерседесе и контролировал вместе с ближайшим другом Ахметова Борисом Колесниковым такие активы, как печально известный ТЦ "Белый лебедь" и кондитерская фирма "Конти".

О потенциальной связи Кия с "ребятами", купившими "Параллель", говорит и тот факт, что в ноябре 2020 года DNP Oil Ltd вышла из состава владельцев "Донбасснефтепродукта", продав 100% долю в компании малоизвестному ООО "Агрокабель" из Киевская область. DNP Oil Ltd согласилась продать компанию, доходы которой в 2020 году составили 536 млн грн, а чистая прибыль — 17 млн грн, за 434 000 долларов (12,2 млн грн на тот момент). Но и эти деньги не получила, потому что провела с ООО "Агрокабель" взаимозачет. А после этого соглашения руководителем "Донбасснефтепродукта" вплоть до января 2023 оставалась многолетний менеджер Кия Татьяна Салий, хотя Кий уже не был формальным владельцем.

Именно в январе 2023 года "Донбасснефтепродукт" стали готовить к банкротству. Компания разорвала партнерский договор с ООО "Параллель-М ЛТД", а последняя синхронно перестала платить по кредиту банка Ахметова. Очевидно стороны этой операции решили вывести из игры поручителя по кредиту, значительная часть АЗС которого и нефтебаза на тот момент были потеряны в процессе оккупации Россией Донецкой области. В марте 2023 года "Параллель" подала иск о банкротстве "Донбасснефтепродукта".

Что будет с заправками Parallel, которые до сих пор контролируются "Донбасснефтепродуктом" и находятся в залоге у банка Ахметова, пока неясно. Но, скорее всего, в рамках этой реструктуризации они будут выкуплены за символические деньги компанией "Параллель-М ЛТД", которая, постепенно возвращая долги Ахметову, продолжит работать как на Донбассе, так и в других регионах, где сеть начала расширяться уже во время войны.. К примеру, в Одесской области, где в конце 2022 года были открыты две АЗС Parallel.