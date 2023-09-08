Ахметов повернувся на "Параллель" за грошима: найбагатший українець отримав вітання з 90-х

Банк ПУМБ Ріната Ахметова виявився головним кредитором невеличкої мережі АЗС, значна частина яких захоплена або знищена ворогом

Найстаріший та один з найбільших власників АЗС в Донецькій області — ТОВ "Донбаснафтопродукт" — готується до визнання банкрутом. Наприкінці серпня господарський суд Києва порахував кредиторів цієї компанії, в активі якої на 24 лютого 2022 року була невеличка мережа АЗС під брендом Parallel. Згідно з рішенням суду, у "Донбаснафтопродукту" виявилось всього 2 кредитори, але дуже серйозні. Це ТОВ "Параллель-М ЛТД" с вимогами на суму 128,8 млн грн, та АТ "Перший український міжнародний банк" на суму 113 млн грн. Банк належить найбагатшому бізнесмену України Ринату Ахметову. "Параллель-М ЛТД" ще кілька років тому також належала йому.

Група СКМ Рината Ахметова намагалась розвивати автозаправний бізнес з початку 2000-х. Спочатку це були АЗС "Гефест" та "ПітСтоп". В 2008 році до них додалась невелика на той час мережа Parallel (19 АЗС в Донецькій області), яка тоді була спільною власністю Ахметова та авторитетних донецьких "регіоналів" Сергія Момота ("Данко") та Антона Пригодського (корпорація "МПС"). Під крилом Ахметова загальна мережа змінила бренд на Parallel та розрослась до 150 АЗС, увійшовши до числа найбільших учасників роздрібного ринку. Але в 2014 році все змінилося. Після окупації Росією Криму та частини Донбасу разом з Донецьком та Луганськом Parallel втратила більшу частину станцій. "До війни під брендом "Параллель" працювало 150 АЗС, а на момент продажу залишилося 57 станцій. Усе інше залишилося на окупованій території" — розповів гендиректор СКМ Олег Попов в інтерв’ю "Економічній правді" в 2021 році.

СКМ вирішив продати заправки. Що і сталось в 2020 році. "З 13 листопада 2020 року у компанії "Паралель" новий власник — "Нафтаінвест 2020", який буде займатися подальшим розвитком бізнесу. Згідно з умовами договору сума угоди не розголошується" — таке лаконічне повідомлення тоді розмістила компанія Рината Ахметова на власному сайті. За словами Олега Попова, група СКМ дивилися на перспективи цього бізнесу, намагалися з ним щось зробити, підняти його маржу. "Але вона там невелика – до 10%, і ми вирішили, що не будемо залишати цей бізнес у своєму портфелі" — заявив він. Додавши, що цей бізнес був проданий "хлопцям, які до цього, якщо не помиляюся, займалися оптовою торгівлею нафтопродуктами, тобто вони трейдери та хотіли купити заправки. Щодо ім'я нового власника, за нашою інформацією, бенефіціар компанії покупця групи "Паралель" – Олександр Дубінін".

Хто такий Дубінін, ніхто не знав аж до моменту, поки той не дав дивне інтерв’ю у якості нового власника мережі Parallel. Розпочавши з того, що він є жителем сходу України в минулому, який знає, як ім’я "Параллель" дорого клієнтам цих АЗС, та володіє неназваним "успішним бізнесом, який задіяний у виробництві товарів світових брендів", Дубінін сказав, що Ахметов продав йому свій бізнес тому, що він (Дубінін) бажав "зберегти і розвивати існуючий бренд, культуру обслуговування клієнтів, закладену при створенні мережі". За це Дубінін окремо подякував СКМ, яка буквально дозволила втілити його давню мрію — стати учасником "паливного" ринку.

Який успішний бізнес мав на увазі Дубінін, невідомо. На момент купівлі, за даними корпоративних реєстрів, він не володів жодною компанією в Україні, окрім спеціально створеного для купівлі мережі Parallel ТОВ "Нафтаінвест 2020". Дубінін, який народився у Донецьку в 1983 році та прожив там більшу частину життя, попрацювавши, в тому числі, в тамтешній податковій інспекції, свого часу переїхав до Києва, де зареєструвався ФОПом та оселився на Троещині (вул. Закревського). В рік покупки "Паралелі" виручка Дубініна як фізичної особи-підприємця склала лише 991 000 грн. Такий стиль життя виглядає екстравагантним для людини, яка має мільйони доларів та розуміння того, що робити з проблемною мережою АЗС, від якої відмовляється найбагатший бізнесмен України.

Поте ця заплутана історія має дещо інший вигляд з урахуванням фактів, про які стало відомо нещодавно. Виявилося, що у вересні 2020 року (тобто фактично на момент продажу, коли ЗМІ вже писали, що "Паралель" змінила власника) банк Рината Ахметова ПУМБ відкрив ТОВ "Параллель-М ЛТД" (головна компанія мережі Parallel , яку, власне, і переоформили згодом на Дубініна) кредитну лінію на 6,5 млн доларів. А поручителем стало ТОВ "Донбаснафтопродукт" — давній партнер мережі Parallel, яким на той момент через офшор DNP Oil Ltd володів донецкий екс-регіонал Сергій Кий. Він був відомий як екс-помічник президента ФК "Шахтар", проте занадто близькою до Ахметова Кий ніколи не був. В 90-ті роки, згідно з повідомленнями ЗМІ, ця людина їздила по Донецьку на 600-му Мерседесі та контролювала разом з найближчим другом Ахметова Борисом Колесниковим такі активи, як сумнозвісний ТЦ "Білий лебідь" та кондитерська фірма "Конті".

Про потенціальний зв’язок Кия з "хлопцями", які купили "Паралель", говорить і той факт, що в листопаді 2020 рокі DNP Oil Ltd вийшла зі складу власників "Донбаснафтопродукту", продавши 100% частку в компанії маловідомому ТОВ "Агрокабель" з Київскої області. DNP Oil Ltd погодилася продати компанію, доходи якої в 2020 році склали 536 млн грн, а чистий прибуток — 17 млн грн, за 434 000 доларів (12,2 млн грн на той момент). Але і ці гроші не отримала, бо провела з ТОВ "Агрокабель" взаємозалік. А після цієї угоди керівником "Донбаснафтопродукту" аж до січня 2023 року залишалась багаторічний менеджер Кия Тетяна Салій, хоча Кий вже не був формальним власником.

Саме в січні 2023 року "Донбаснафтопродукт" стали готувати до банкрутства. Компанія розірвала партнерський договір з ТОВ "Параллель-М ЛТД", а остання синхронно перестала платити по кредиту банку Ахметова. Очевидно, сторони цієї операції вирішили вивести з гри поручителя по кредиту, значна частина АЗС якого та нафтобаза на той момент були втрачені в процесі окупації Росією Донецької області. В березні 2023 року "Параллель" подала позов про банкрутство "Донбаснафтопродукту".

Що буде з заправками Parallel, які досі контролюються "Донбаснафтопродуктом", та знаходяться в заставі у банка Ахметова, поки незрозуміло. Але скоріше за все, в рамках цієї реструктуризації вони будуть викуплені за символічні гроші компанією "Параллель-М ЛТД", яка, поступово повертаючи борги Ахметову, продовжить працювати як на Донбасі, так і в інших регіонах, де мережа почала розширятися вже під час війни. Наприклад, в Одеській області, де в кінці 2022 року було відкрито дві АЗС Parallel.