Коломойський заробляє, сидячи в СІЗО: компанії олігарха продовжують вигравати тендери державних замовників

З одного боку, держава не любить Ігора Коломойського. З іншого — платить його компаніям мільярди

Коломойський може заробляти на державі, навіть сидячи в СІЗО. "Телеграф" знайшов компанію, близьку до групи "Приват", яка отримує мільярди від поставок нафтопродуктів держзамовникам. Кілька днів тому вона навіть відмовилась заправляти транспорт НАБУ. Мова про ТОВ "Інтекс Інвест".

8 вересня підконтрольна Фонду державного майна компанія "Харківобленерго" визнала ТОВ "Інтекс Інвест" переможцем більшої частини тендерів на постачання бензину, дизельного палива та скрапленого газу. Загальний здобуток цієї компанії: 19 лотів з 33 на суму 67 млн грн при загальній очікуваної вартості закупівель в 106 млн грн. Нібито, невеликі гроші. Але с початку 2023 року компанія підписала в електронній системі публічних закупівель Prozorro вже більше 7200 договорів на постачання нафтопродуктів. Загальна сума — більш ніж 1,5 млрд грн. Такі дані наводить Clarity Project.

ТОВ "Інтекс Інвест" зареєстроване в 2015 році. Проте до минулого року компанія фактично існувала лише на папері. Її річна виручка в 2020-2021 р не перевищувала 80 000 грн. Але в серпні 2022 єдиним засновником та директором компанії замість маловідомого Юрія Шапрана з Запоріжжя став 35-річний житель Дніпра Антон Посилаєв. Після цього "Інтекс Інвесту" в буквальному сенсі "пішла карта". Вже в жовтні 2022 року компанія отримала право на використання торгової марки "Авіас" від ТОВ "Сорелла Оіл". А в листопаді 2022 — ліцензію на оптову торгівлю пальним. Після цього "Інтекс Інвест" розпочав експансію на паливному ринку, одне за іншим отримуючи замовлення на постачання бензину та дизелю держзамовникам за паливними картками "Авіас". "ТОВ "Інтекс Інвест" гарантує цілодобове отримання вашим підприємством нафтопродуктів за скретч-картами на 1606 АЗС у всіх областях України (власні АЗС системи "Авіас")" — стверджувала компанія на одному з тендерів.

АЗС системи "Авіас", про які кажуть в ТОВ "Інтекс Інвест" — це найбільша в країні мережа. Її контролює так звана група "Приват" Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова. Щоправда, за останній час вона сильно зменшилась у розмірах. І не тільки через те, що чимало заправок залишилось на окупованих територіях. Зараз в цю мережу входить біля 1 000 АЗС, що працюють під брендами ANP, Авіас, Авіас Плюс, Sentosa Oil, ЗНП, Мавекс. А от 537 заправок Ukrnafta, які ще недавно були підконтрольні "Привату", від цієї системи від’єдналися. Це стало наслідком того, що пакет "Привату" в ПАТ "Укрнафта" (близько 43% акцій) був націоналізований державою, а в самій компанії змінили менеджмент, звільнивши людей Коломойського. Щоправда, "Укрнафта" залишилась з талонами та скретч-картами "Авіас" на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн. Так стверджував новий голова компанії Сергій Корецький в коментарі українському Forbes в червні цього року, проте назвати їх цінними активами важко. "Отримати пальне за цими талонами і скретч-картками на АЗС групи "Авіас" неможливо, вони не обслуговуються", – пояснив Корецький. Справа в тому, що компанії з групи Коломойського ці картки заблокували.

З новими скретч-картами "Авіас", що емітовані ТОВ "Інтекс Інвест", таких проблем немає. Загалом нових карток виготовлено вже 65 млн штук. Їх вже отримали Пенсійний фонд України, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державне підприємство спеціального зв'язку та інші замовники, що перебувають у державній та комунальній власності.

За іронією долі, у переліку клієнтів ТОВ "Інтекс Інвест" днями могло опинитись і Національне антикорупційне бюро України, завдяки якому Коломойський і опинився в СІЗО. Як писав "Телеграф", минулого тижня НАБУ повідомило Коломойському про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн, виведених ним з Приватбанку. За декілька днів до того, 2 вересня співробітники Служби безпеки України вручили Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, а згодом він був відправлений під варту на 60 днів. "Встановлено, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ", — йшлося у повідомленні відомства.

Незадовго до цієї події, 29 серпня 2023 року, "Інтекс Інвест" переміг у тендері на постачання НАБУ бензину та дизельного палива до кінця 2023 року на 6,1 млн грн. Проте підписувати контракт з антикорупційним бюро компанія відмовилася. Щоправда, справа проти Коломойського до цього навряд чи має відношення. Змінились ціни, отже переможці тендеру від його виконання відмовились. Так зробили і конкуренти "Інтекс Інвесту", ОККО та WOG.

8 вересня НАБУ надіслало заарештовало частки в бізнесах, які правоохоронці пов’язують з Коломойським, на 48 годин. І подало до Вищого антикорупційного суду відповідне клопотання. "На підставі постанови Директора НАБУ, погодженої керівником САП, строком на 48 годин накладено арешт на частки у статутному капіталі товариств, якими підозрюваний володіє прямо чи опосередковано, у розрізі 307 юридичних осіб, у тому числі акціонерних товариств, розрахунковою вартістю понад 3 млрд грн", — повідомили в НАБУ. Цей список не афішується, проте формулювання "володіє прямо чи опосередковано" дає можливість припустити, що ТОВ "Інтекс Інвест" в цей перелік не потрапило. Адже формально Коломойський не має до нього відношення. Хоча є підстави підозрювати, що за Антоном Посилаєвим стирчать кучері найбагатшого українського в’язня.

До купівлі 100% долі в ТОВ "Інтекс Інвест" та отримання ним права на емісію паливних карт "Авіас" Посилаєв не був власником чи директором жодної української компанії. За даними "Телеграфу", ще декілька років тому він працював фахівцем по впровадженню IT-рішень в ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ", яке контролював Коломойський через компанію "Дніпроавіа". А батько Антона Посилаєва — Сергій — працював комерційним директором "Дніпроавіа". Зараз Посилаєв-старший є директором компанії "Перспектива Про". На неї оформлено декілька десятків АЗС "Авіас", а долі в цій фірмі записані на 5 кіпрських фірм, які з великою долею вірогідності НАБУ вважає активами Коломойського.

Така дивна структура власності — норма для "Привату". Група надзвичайно децентралізована, зазвичай менеджери чи то мають частку у своїх проєктах, чи то взагалі стають їх засновниками. І допоки найбільші акціонери задоволені прибутком, все працює як годинник. "Телеграф" надіслав до НАБУ запит стосовно "Інтекс Інвест" та цих кіпрських компаній.

Що далі? Навіть якщо Вищий антикорупційний суд накладе арешт на ці активи, можливість заробляти на них група "Приват" не втратить. Хіба що не зможе переоформити ці бізнеси на нові офшори чи молодих фахівців з Дніпра. А до їх конфіскації на користь держави на даний момент ще дуже і дуже далеко. Справа Коломойського складна, а його юристи — вправні. Поки справа буде тягнутись, компанії на кшалт "Інтекс Інвесту" зароблять ще багато мільярдів. А компаній у Коломойського і партнерів багато, більш за 300 лише за даними НАБУ.