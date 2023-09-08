В Армении задержали российских журналиста и блогера, у путина уже истерят

В рф считают случившееся "провокацией"

В Армении задержаны семь человек по подозрению в нелегальном обороте оружия. В том числе пророссийский блогер Микаэл Бадалян и сотрудник российского пропагандистского издания "Sputnik Армения" Ашот Геворкян.

Посольство россии следит за задержанием Бадаляна и Геворкяна, примет меры для прояснения ситуации. Об этом сообщает российское агентство "РИА-Новости" со ссылкой на Следственный комитет Армении.

В то же время задержание уже успела прокомментировать официальный представитель МИД рф мария захарова. В своем Telegram-канале она опубликовала пост, в котором отметила, что это якобы провокация, чтобі испортить отношения двух стран.

"Не исключаю, что это ещё одна провокация в связи с проведением в Ереване российско-армянского медиафорума. Провокация тех, кто спит и видит, как испортить отношения двух стран. А в это Западом вложены очень большие деньги", — отметила она.

Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на слова адвоката Ашота Геворкяна и Микаэла Бадаляна заявило, что защита опротестует решение об их задержании в республике. По его словам, обнаруженное в машине оружие якобы не принадлежит ни одному из них.

"Защита Ашота Геворкяна и Михаила Бадаляна опротестует решение о правомерности задержания на 72 часа. То, что случилось, является недоразумением. Найденное оружие в машине Ашота Геворкяна не принадлежит ни Михаилу Бадаляну, ни Ашоту Геворкяну, а (принадлежит, — Ред.) третьему человеку", — говорит адвокат.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в отношении Армении и россии пошла трещина после "двух ножей в спину" российскому диктатору владимиру путину. После того как страну призвали стать частью НАТО, а Ереван сделал свое заявление на этот счет, в россии это вызвало беспокойство.