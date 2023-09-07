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Опасный демарш: как россия отомстит Армении за выход из-под контроля и сближение с США

Автор
Юлия Закирова Юлия Закирова
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Россия теряет влияние на Закавказье
Россия теряет влияние на Закавказье. Фото nova24tv

Правительство Никола Пашиняна окончательно декларирует прозападный курс государственной политики

В течение последних нескольких дней официальный Ереван сделал ряд громких заявлений, связанных с вопросами безопасности страны и участия в них россии. В частности, Армения отозвала своего представителя Виктора Биягова из ОДКБ, анонсировала совместные военные учения Eagle Partner 2023 с США и констатировала, что ставка на гарантии безопасности исключительно от россии была стратегической ошибкой. Одновременно стало известно о визите жены Никола Пашиняна в Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов, а также передаче первой с начала полномасштабной войны гуманитарной помощи Украине со стороны официальной Армении.

"Вишенкой на торте" стало обращение президента Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингеа к армянскому правительству с призывом вступить в Североатлантический альянс. Почему маленькая, но гордая страна Закавказья решила наконец выйти из тени "большого брата" и какой реакции на потерю сателлита следует ожидать от кремля, "Телеграф" спрашивал у политических и военных экспертов.

Мотивы Армении

Тяготению армянского правительства к россии, которое длилось в течение десятилетий и достигло апогея при президентстве экс-главы государства Сержа Саргсяна, вероятно, пришел конец. С приходом к власти лидера бархатной революции, премьер-министра Никола Пашиняна в 2018 году, Армения начала постепенно менять курс на Запад, ставя под вопрос целесообразность членства в ОДКБ и Евразийском экономическом союзе.

Политик неоднократно отмечал, что слишком тесное партнерство с рф в экономической плоскости и вопросах обороны угрожает национальной безопасности и суверенитету государства, и характеризовал эти отношения как "отношения говорящего и слушающего".

Окончательный дрейф от россии Армения начала после своего поражения в войне в Нагорном Карабахе в 2020 году. Москва не только не выполнила предоставленные Еревану гарантии безопасности в рамках членства в ОДКБ, но и откровенно "играла" на два фронта, продавая вооружение Азербайджану и сливая данные армянской разведки вражеской стороне.

Начав полномасштабную войну против Украины, россия окончательно потеряла партнерскую привлекательность в глазах Армении, ведь сегодняшние военные возможности рф не позволят ей защитить партнеров по ОДКБ, даже если она действительно этого захочет, уверен политический эксперт Петр Олещук.

"Правительство Армении понимает, что в вопросах гарантий безопасности, территориальной целостности и суверенитета рассчитывать можно исключительно на Запад. Поэтому сегодняшние заявления и шаги официального Еревана вполне логичны и полностью отвечают национальным интересам. Для россии это станет ударом по репутации, ведь прямо сейчас мы видим наглядный пример потери геополитического влияния рф из-за банального дефицита ресурсов для его поддержания. Если Армении удастся это переориентирование, со временем тем же путем могут пойти и другие сателлиты россии. Например, Казахстан или Беларусь, когда режиму Лукашенко придет конец", — говорит аналитик в комментарии "Телеграфу".

Несмотря на то, что у россии еще немало исторических, экономических и пропагандистских "крючков", с помощью которых будет удерживать Армению под своим влиянием еще некоторое время, сегодняшние решения официального Еревана свидетельствуют о начале тектонического движения в отношениях между государствами, уверен политический аналитик Дмитрий Левусь.

По словам эксперта, нарративы о том, что Армения не может существовать без "покровительства" рф, равнозначны мифам о величии российской армии и роковой зависимости Европы от российских энергоносителей.

"Кардинальное изменение политической ориентации Армении на Запад возможно. Да, это потребует тяжелых компромиссов с Азербайджаном, но присоединившись к украинской "Формуле мира" и построив новые отношения с соседними государствами, Ереван вполне способен развиваться, идя своим путем", — говорит Дмитрий Левусь комментарии "Телеграфу".

Россия будет мстить чужими руками

Военные учения Eagle Partner 2023, которые Армения проведет совместно с США на своей территории, ожидаемо вызвали недовольство в кремле. Реагируя на новости из Закавказья, пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков выразил "настороженность".

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность, особенно в нынешней ситуации. Поэтому глубоко будем анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - сказал кремлевский спикер.

Расширение границ НАТО всегда было одним из самых больших страхов россии и стало официальным поводом для полномасштабного вторжения государства-оккупанта в Украину. Несмотря на то, что разговоры о членстве Армении являются скорее игривым реверансом со стороны Запада, чем реальным приглашением, сам факт взгляда бывшего сателлита в сторону Альянса может изрядно раздражать россию.

По словам политолога и военного аналитика Дмитрия Снегирева, элементы военного шантажа в адрес Армении со стороны россии можно наблюдать уже сейчас. Для давления на Ереван кремль ожидаемо использует Азербайджан.

"По данным российских СМИ, в Гюмри была якобы зафиксирована провокация против российской базы. Это свидетельствует о создании россией искусственных прецедентов для проведения так называемых возмездных акций. Кроме того, обязательно будет использована главная болевая точка Армении — Нагорный Карабах, на который претендует Азербайджан.

Да, это не признанная миром республика, однако местное население состоит из этнических армян, они имеют историческую связь с этими землями. К активизации военных действий Баку побуждает именно россия. Она намеренно не разблокирует коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который находится под контролем азербайджанских войск. Хотя, согласно условиям трехстороннего договора о прекращении боевых действий, россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности местного населения и разблокированию коридора. Якобы для этого там и был размещен военный контингент рф", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Более того, в течение последних суток Азербайджан активно перебрасывает в сторону Нагорного Карабаха дополнительные подразделения вооруженных сил. Бронетанковые колонны, подходящие к границе с Арменией, непрозрачно намекают на вероятность эскалации конфликта в ближайшее время.

По словам Дмитрия Снегирева, в ответ на заявления армянского правительства россия фактически дала карт-бланш режиму Ильхама Алиева на последующее военное возвращение территорий Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Кремль продолжит поддерживать Баку в тех же объемах, что и раньше, но без официального военного вмешательства, ведь начинать операции на территории Карабаха собственными силами рф не может физически — все ресурсы брошены на войну с Украиной.

"Этот вопрос блокирует американская сторона, ранее неоднократно выступавшая против планов Алиева. Соединенные Штаты рассматривают Армению как свой "блокпост" на территории Закавказья. Возможности армянской армии ограничены в смысле зависимости от российских поставок, в остальных аспектах она достаточно мощна. Если произойдет диверсификация поставок оружия, характер военных действий изменится и Армения выстоит. Кроме того, Западом будут задействованы определенные механизмы сдерживания дальнейших эскалационных процессов в этом регионе", – говорит эксперт.

Провал блицкрига в Украине нанес россии серьезные репутационные, военные и экономические потери. Сателлиты рф начали осознавать, что за их "старшим братом" не стоит ничего, кроме имперских амбиций владимира путина. Сегодняшняя россия – захватчик-неудачник, который уже не может ни убедить своих жертв в собственном могуществе, ни запугать их головорезами, ни подкупить.

Если Армении все же удастся выйти из-под контроля россии, это станет сигналом для других постсоветских государств. Заручившись поддержкой Запада, одна за другой они будут откалываться от россии, окончательно лишая владимира путина хоть какого-то политического влияния и расшатывая его позиции среди российских элит и населения.

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#НАТО #Россия #Нагорный Карабах #Армения