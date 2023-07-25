Баку намерен наладить через Лачинский коридор поставку гумдопомощи армянскому анклаву Карабаха

Представители пророссийского движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" перекрыли дорогу через Агдам в Ханкенди бетонными блоками

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил об одном из путей урегулирования ситуации в Южном Кавказе путем налаживания доставки гуманитарных грузов в Карабах. Однако реализация этой мирной инициативы под угрозой: пророссийские сепаратисты в Карабахе заблокировали маршрут в админцентр армянского анклава — город Ханкенди, в то же время утверждая о "голоде и гуманитарной катастрофе" в регионе.

Об этом пишет политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир на Цензоре.

Путин стремится заморозить армяно-азербайджанский конфликт по сценарию Донбасса, Южной Осетии и Приднестровья и сохранить военное присутствие на Южном Кавказе и в Восточной Европе.

Медиаторы в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном ЕС и США выступают за мирное соглашение на Южном Кавказе, ведь это лишит Путина позиций на этой территории и будет способствовать окончательной переориентации Еревана на Запад.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении Баку наладить через азербайджанский г. Агдам поставки гумдопомощи армянскому анклаву Карабаху.

После восстановления азербайджанского суверенитета над Карабахом 2 года назад связь армянского анклава с Арменией осуществляется по Лачинской дороге, контролируемой российским военным контингентом. Эта магистраль ведет к админцентру анклава – г. Ханкенди (на армянском Степанакерте).

В ответ на заявление Мишеля о готовности Азербайджана открыть дополнительный маршрут, представители пророссийского движения "Фронт безопасности и развития Арцаха" 18 июля перекрыли дорогу через Агдам в Ханкенди бетонными блоками. И утверждают, что в анклаве царит "голод и гуманитарная катастрофа". Хотя заявления о "голоде" в анклаве опровергло расследование нардепа Владимира Крейденко. Он с легкостью заказывал для корпоративов мясо, рыбу, сыр, десерты в г. Ханкенди.

Упомянутый "Фронт безопасности и развития Арцаха" создал эмиссар Путина Рубен Варданян. Он внесен в украинскую базу соучастников российской агрессии – "Миротворца" по инициативе СБУ.

По трехстороннему заявлению глав РФ, Азербайджана и Армении в мае 2020 года, если в мае 2025-го ни одна из сторон не потребует выведения войск РФ из Карабаха, то срок их пребывания продлится еще на 5 лет.

В отличие от Москвы, ЕС заинтересован в мире на Кавказе. Поскольку через региональные транспортные маршруты, особенно Зангезурский коридор, Евросоюз получит прямой транзит в Китай в обход РФ. Это также позволит Азербайджану стать энергетическим партнером ЕС и компенсировать Европе потерю российского ископаемого топлива.