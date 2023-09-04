Армению уже зазывают в НАТО: Ереван ответил, а у путина заволновались

В рф недовольны очередному "ножу в спину"

Президент Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в альянс. Страна в свою очередь также сделала заявление, а в россии тем временем уже негодуют по данному поводу.

Пост с призывом Армении стать частью Североатлантического Альянса был опубликован на странице Фелингера в социальной сети Х (ранее — Twitter).

"Я призываю Армению вступить в НАТО", — написал он, обратившись к президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену и к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

В то же время заместитель министра иностранных дел республики Ваан Костанян сказал журналистам в понедельник, 4 августа, что в НАТО никто не призывал Армению вступить в Альянс. Однако Ереван готов продолжать сотрудничать с организацией.

"Что касается партнерства Армении и НАТО, то оно осуществляется не первый год. Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс", — заявил Костанян.

В россии тем временем начали высказывать свое недовольство. Как пишет пропагандистское агентство "РИА-Новости", ссылаясь на слова дипломатического источника, "москву якобы пытаются вытеснить с Южного Кавказа, используя Ереван как средство для этой цели". Собеседник также заявил, что в рф крайне недовольны заявлением Армении.

Также стоит добавить, что ранее Никола Пашинян сделал заявление о том, что Армения совершила ошибку, попав в зависимость от рф в вопросе безопасности.

"Архитектура безопасности Армении на 99,999% была связана с россией, в том числе и в логике приобретения оружия и боеприпасов. Однако сегодня, когда россия сама нуждается в оружии, вооружении и боеприпасах, в этой ситуации понятно, что даже при желании рф не смогла бы обеспечить потребности безопасности Армении. То есть этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависеть или быть привязанным только к одному месту само по себе является стратегической ошибкой", – объяснил Пашинян итальянской газете La Repubblica.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Алексей Резников заявил, что Украине не обязательно соответствовать всем стандартам, чтобы стать членом НАТО.