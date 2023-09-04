Вірменію вже закликають до НАТО: Єреван відповів, а у путіна захвилювалися

У Росії незадоволені черговому "ножу в спину"

Президент Європейського комітету з розвитку НАТО Ґюнтер Фелінґер закликав Вірменію вступити до альянсу. Країна своєю чергою також зробила заяву, а в росії тим часом вже обурюються з цього приводу.

Пост із закликом Вірменії стати частиною Північноатлантичного Альянсу був опублікований на сторінці Фелінгера в соціальній мережі Х (раніше Twitter).

"Я закликаю Вірменію вступити до НАТО", — написав він, звернувшись до президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Водночас заступник міністра закордонних справ республіки Ваан Костанян сказав журналістам у понеділок, 4 серпня, що в НАТО ніхто не закликав Вірменію вступити до Альянсу. Однак Єреван готовий продовжувати співпрацювати з організацією.

"Що стосується партнерства Вірменії та НАТО, то воно здійснюється не перший рік. Ми співпрацюємо з НАТО у різних форматах і готові продовжити цей процес", — заявив Костанян.

У росії тим часом почали висловлювати своє невдоволення. Як пише пропагандистська агенція "РИА-Новости", посилаючись на слова дипломатичного джерела, "москву нібито намагаються витіснити з Південного Кавказу, використовуючи Єреван як засіб для цієї мети". Співрозмовник також заявив, що в росії вкрай незадоволені заявою Вірменії.

Також варто додати, що раніше Нікола Пашинян зробив заяву про те, що Вірменія припустилася помилки, потрапивши в залежність від росії в питанні безпеки.

"Архітектура безпеки Вірменії на 99,999% була пов’язана з росією, у тому числі й у логіці придбання зброї та боєприпасів. Однак сьогодні, коли росія сама потребує зброї, озброєння та боєприпасів, у цій ситуації зрозуміло, що навіть за бажання рф не змогла б забезпечити потреби безпеки Вірменії. Тобто цей приклад має показати нам, що у сфері безпеки залежати чи бути прив’язаним лише до одного місця саме собою є стратегічною помилкою", – пояснив Пашинян італійській газеті La Repubblica.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні не обов’язково відповідати всім стандартам, щоб стати членом НАТО.