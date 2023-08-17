НАТО в обмін на території України: чиновнику довелося вибачитися, дипломати шоковані. Що це було

За день слова керівника апарату генсека викликали обурення, а чиновник назвав їх помилкою

Слова про те, що Україна могла б відмовитися від частини своїх територій і натомість вступити до НАТО за короткий час встигли викликати хвилю обурення. Тут вже з'явилися і реакції офіційних осіб як України, так і НАТО зі США. А сам чиновник відмовився від своїх коментарів та назвав їх помилкою.

Що сказав Єнссен

Керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен у вівторок брав участь у відкритих дебатах, де розмірковував про безпекову ситуацію в Україні після закінчення війни та про те, як виглядатиме той самий шлях України у НАТО, про який говорили на саміті у Вільнюсі. У розмові він підкреслив, що на цьому етапі війни росія вже навряд чи зможе захопити ще щось, головне питання у тому — скільки зможе відвоювати назад Україна.

Йому поставив питання журналіст норвезької щоденної газети та таблоїда Verdens Gang (VG). Скандальний уривок звучав так:

"Я вважаю, що рішенням для України може бути відмова від території та отримання натомість членства в НАТО"

та:

"Відповідаючи на запитання VG, чи вважає НАТО, що Україна повинна поступитися землею для досягнення миру з росією та майбутнього членства в НАТО, Єнссен зазначив, що дискусія про можливий статус після війни вже триває, і що питання про поступки територією росії підіймають інші. — Я не кажу, що так має бути. Але це може бути можливим рішенням, відповів Єнссен".

Тобто, він припустив вступ України в НАТО в обмін на територіальні поступки, але це лише дискусія та один із варіантів, які намагаються прорахувати, що видно з контексту. VG — таблоїд, тому заголовок, звісно, звучав як "сенсація".

Резонанс

У відповідь в МЗС України назвали неприйнятними розмови про вступ України в НАТО в обмін на відмову від частини територій. Речник відомства Олег Ніколенко сказав, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі Сніданку з 1+1 сказав, що Україна не має наміру поступатися територіями, генсек НАТО Єнс Столтенберг має чітку позицію щодо неможливості "торгівлі" українськими територіями.

"Президент неодноразово спілкувався з генеральним секретарем Столтенбергом, я підтримую з ним дуже тісні стосунки та запевняю вас, що позиція генсека є абсолютно чіткою і саме такою, як в України, — жодної торгівлі українськими територіями бути не може", — зазначив Кулеба.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк назвав дивною ідею обміну територій на парасольку НАТО.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону назвав заяву "дивним вкидом":

"Можна давати поради, сьогодні ще один діяч зробив заяву щодо наших земель. Доволі дивну, як на мене. Нам своє робити – виганяти ворога з нашої території. (Маю на увазі) заяву одного з клерків НАТО, який заявив, що нам треба розглядати питання поступу наших територій в обмін на членство в НАТО. Дивний такий вкид. Абсолютно незрозуміло, для чого це зроблено", – зазначив Данілов.

У МЗС рф цю заяву назвали "вкидом", а ось заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв сказав, що ідея цікава.

"Питання тільки в тому, що всі їхні (України — ред.) території — дуже спірні. І для заходу в блок київській владі потрібно буде відмовитися навіть від самого Києва, столиці Стародавньої Русі. Ну а столицю їм доведеться перенести до Львова", – написав медведєв.

Довелося пояснювати

Після різкої реакції Єнссен назвав свої слова помилкою та пояснив, що мав на увазі

"Моя заява про це була частиною більшої дискусії щодо можливих майбутніх сценаріїв в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка", — сказав він та додав, що українці самі повинні оцінити на своїх умовах, на яких умовах вони будуть готові йти на переговори та про що вони готові вести переговори.

У самому НАТО також заяву Єнссена про територіальні поступки назвали "помилкою", передає "Радіо Свобода". У четвер генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну до переможного кінця, передає Reuters.

"Саме українці, і лише українці, можуть вирішити, якими будуть умови для переговорів, і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", — сказав Столтенберг, виступаючи на конференції в норвезькому місті Арендал.

Реакція світу

У США заперечили розмови про вступ України до НАТО в обмін на території, про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

"Нічого подібного. Це не так. Ми вже говорили про спроби допомогти знайти шлях до членства. Ми публічно заявили, що НАТО стане майбутнім України, і на саміті у Вільнюсі Північноатлантичний союз підтримав цю ідею і підтримав ідею, згідно з якою можна розробити шлях для цього можливого членства", — сказав Кірбі.

Він додав, що основну увагу слід зосередити на допомозі Україні у відвойовуванні своїх територій.

Водночас дипломатів НАТО шокували заяви глави канцелярії, а 24-годинний період завдав шкоди пише видання Politico. Єнссен рідко виступає публічно і цей коментар став "сюрпризом" для НАТО.

"Такий компроміс ніколи не обговорювався на раді союзниками", — сказав високопоставлений дипломат із Західної Європи.

Навіть якщо ідея надання земельних поступок довго виникала як можливість переговорів, чиновники були обережні, щоб не говорити про це публічно.

"Звичайно, це велика помилка, яка викликає подив у такого досвідченого професіонала. Він не має на це повноважень, і озвучення цього точно не допоможе Україні", — сказав високопоставлений центральноєвропейський дипломат.

"Це на жаль… Це не відповідає волі 31 союзника, а також не є спільною спробою перевірити міжнародну відповідь", — додав інший високопоставлений центральноєвропейський дипломат.

Раніше "Телеграф" писав, чому Україну не запросили в Альянс на саміті у Вільнюсі 11-12 липня і яка в цьому роль президента США Джо Байдена.