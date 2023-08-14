росія знову поводить себе зухвало: влаштувала нову провокацію біля кордонів НАТО

У Європі швидко відреагували

Росіяни поводяться агресивно у повітряному просторі. На цей раз авіація країни-агресора влаштувала провокацію біля кордонів НАТО.

Про це повідомляє Sky News.

Так, за даними видання, військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли над територією держави та в повітряну зону, за якою від імені НАТО спостерігали Нідерланди. В оборонному відомстві європейської країни швидко зреагували та підняли по тривозі свої винищувачі.

F-16 ВПС Данії попрямували на перехоплення і змогли досягти бомбардувальників, перш ніж вони змогли увійти в повітряний простір НАТО. В результаті російські літаки розгорнулися та відлетіли у зворотному напрямку.

Зазначимо, що це вже далеко не перша провокація ВКС рф. Так, наприклад, цього року перехоплювати російських пілотів доводилося льотчикам з Польщі. А цієї весни, нагадаємо, дії росії взагалі призвели до знищення американського безпілотного літального апарату в небі над Чорним морем. Пентагон опублікував відео і довів, що до падіння дрону причетна саме росія.