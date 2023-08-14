россия снова дерзит: устроила новую провокацию у границ НАТО
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В Европе быстро отреагировали
Россияне ведут себя агрессивно в воздушном пространстве. На этот раз авиация страны-агрессора устроила провокацию близ границ НАТО.
Об этом сообщает Sky News.
Так, по данным издания, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших над территорией государства и в воздушную зону, за которой от имени НАТО наблюдали Нидерланды. В оборонном ведомстве европейской страны быстро среагировали и подняли по тревоге свои истребители.
F-16 ВВС Дании направились на перехват и смогли достичь бомбардировщики прежде чем они смогли войти в воздушное пространство НАТО. В результате российские самолеты развернулись и улетели в обратном направлении.
Стоит отметить, что это уже далеко не первая провокация ВКС рф. Так, например в этом году перехватывать российских пилотов приходилось летчикам из Польши. А этой весной, напомним, действия рф и вовсе привели к уничтожению американского беспилотного летательного аппарата в небе над Черным морем. Пентагон опубликовал видео и доказал, что к падению дрона причастна именно рф.