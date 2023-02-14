Российские самолеты перехватили у границ НАТО: что известно

Российские самолеты двигались со стороны Калининграда

Российские самолеты перехватили в небе возле Польши. Три российских военных самолета вывели два голландских истребителя F-35.

Об этом сообщает министерство обороны Нидерландов. Голландские самолеты провели перехват с территории Польши и вывели российскую авиацию на большом расстоянии.

Строй российских самолетов, состоящих из двух штурмовиков Су-27 и самолета радиоэлектронной разведки Ил-20М приблизился к воздушному пространству НАТО в зоне Польши со стороны Калининграда — российского анклава на побережье Балтийского моря.

Калининград на карте

В минобороны Нидерландов также сообщили, что в феврале и марте в Польше находятся восемь F-35. Половина доступна с базы Мальборк для наблюдения над восточной Европой.

Мальборк на карте недалеко от Калининграда

Два самолета могут взлететь в случае приближения неопознанного судна, еще два в резерве. Оставшиеся четыре F-35 входят в программу обучения с союзниками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вопрос самолетов в Украине стоит очень остро — украинские военные надеются на получение авиации от партнеров, чтобы обезопасить небо. Поскольку даже Польша не готова передать F-16 из-за их малого количества в наличии, речь может идти и про другие истребители.