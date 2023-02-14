Російські літаки перехопили біля кордонів НАТО: що відомо

Російські літаки рухалися з боку Калінінграда

Російські літаки перехопили у небі біля Польщі. Три російські військові літаки вивели два голландські винищувачі F-35.

Про це повідомляє міністерство оборони Нідерландів. Голландські літаки провели перехоплення з території Польщі та вивели російську авіацію на великій відстані.

Строй російських літаків, що складаються з двох штурмовиків Су-27 та літака радіоелектронної розвідки Іл-20М, наблизився до повітряного простору НАТО в зоні Польщі з боку Калінінграда — російського анклаву на узбережжі Балтійського моря.

Калінінград на карті

У міноборони Нідерландів також повідомили, що у лютому та березні у Польщі перебувають вісім F-35. Половина доступна з бази Мальборк для спостереження Східної Європи.

Мальборк на карті недалеко від Калінінграда

Два літаки можуть злетіти у разі наближення невідомого судна, ще два в резерві. Чотири F-35 входять у програму навчання з союзниками.

Раніше "Телеграф" розповідав, що питання літаків в Україні дуже гостро стоїть — українські військові сподіваються на отримання авіації від партнерів, щоб убезпечити небо. Оскільки навіть Польща не готова передати F-16 через їхню малу кількість у наявності, мова може йти і про інші винищувачі.