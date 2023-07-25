Новая пощечина для США: россияне снова атаковали американский БПЛА

Это уже не первый подобный случай

После российский провокации над Черным морем, когда истребитель ВКС рф сбил американский БПЛА, страна-агрессор повторила аналогичную ситуацию уже в Сирии.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, по словам американских военных, российский истребитель "попытался выгнать беспилотник MQ-9 Reaper с неба Сирии" и совершил опасный маневр — отстрелял тепловые ловушки прямо над бортом. В результате таких действий военная машина США получила повреждения винта, но благодаря профессионализму пилотов смогла вернуться на базу.

"Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — говорят американские военные, добавляя, что только неделю назад в Сирии россияне пролетели в опасной близости возле американского самолета-разведчика, поставив под угрозу жизни четырех членов экипажа.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представляет собой MQ-9 Reaper, за которыми охотится россия.

Также мы сообщали, что Пентагон выложил видео, на котором российский самолет атакует беспилотник Reaper