Новий ляпас для США: росіяни знову атакували американський БПЛА

Це вже не перший подібний випадок

Після російської провокації над Чорним морем, коли винищувач ВКС рф збив американський БПЛА, країна-агресор повторила аналогічну ситуацію вже в Сирії.

Про це повідомляє The Guardian.

Так, за словами американських військових, російський винищувач "спробував вигнати безпілотник MQ-9 Reaper з неба Сирії" і здійснив небезпечний маневр — відстріляв теплові пастки прямо над бортом. Внаслідок таких дій військова машина США отримала пошкодження гвинта, але завдяки професіоналізму пілотів змогла повернутися на базу.

"Ми закликаємо російські сили в Сирії негайно покласти край цій безрозсудній, непровокованій і непрофесійній поведінці", — кажуть американські військові, додаючи, що лише тиждень тому в Сирії росіяни пролетіли в небезпечній близькості біля американського літака-розвідника, поставивши під загрозу життя чотирьох членів екіпажу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке MQ-9 Reaper, за якими полює росія.

Також ми повідомляли, що Пентагон виклав відео, на якому російський літак атакує безпілотник Reaper.