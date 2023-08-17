НАТО в обмен на территории Украины: чиновнику пришлось извиниться, дипломаты шокированы. Что это было

За день слова руководителя аппарата генсека вызвали негодование, а чиновник назвал их ошибкой

Слова, что Украина могла бы отказаться от части своих территорий и вступить в НАТО за короткое время успели вызвать волну возмущения. Здесь уже появились и реакции официальных лиц Украины и НАТО с США. Сам же чиновник отказался от своих комментариев и назвал их ошибкой.

Что сказал Йенссен

Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен во вторник принимал участие в открытых дебатах, где размышлял о ситуации в Украине после окончания войны и о том, как будет выглядеть тот же путь Украины в НАТО, о котором говорили на саммите в Вильнюсе. В разговоре он подчеркнул, что на этом этапе войны россия уже вряд ли сможет захватить еще что-то, главный вопрос — сколько сможет отвоевать назад Украина.

Ему задал вопрос журналист норвежской ежедневной газеты и таблоида Verdens Gang (VG). Скандальный отрывок звучал так:

"Я считаю, что решением для Украины может быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО"

и:

"Отвечая на вопрос VG, считает ли НАТО, что Украина должна уступить землю для достижения мира с россией и будущего членства в НАТО, Йенсен отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже продолжается, и что вопросы об уступках территории России поднимают другие. — Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", – ответил Йенсен.

То есть он допустил вступление Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки, но это лишь дискуссия и один из вариантов, которые пытаются просчитать, что видно из контекста. VG — таблоид, поэтому название, конечно, звучало как "сенсация".

Резонанс

В ответ в МИД Украины назвали неприемлемым разговор о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части территорий. Представитель ведомства Олег Николенко сказал, что сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире Завтрака с 1+1 сказал, что Украина не намерена уступать территории, генсек НАТО Йенс Столтенберг имеет четкую позицию относительно невозможности "торговли" украинскими территориями.

"Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины, — никакой торговли украинскими территориями быть не может", — отметил Кулеба.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк назвал странной идею обмена территорий на зонтик НАТО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона назвал заявление "странным вбросом":

"Можно давать советы, сегодня еще один деятель сделал заявление относительно наших земель. Довольно странное, как мне кажется. Нам свое делать — выгонять врага с нашей территории. (Имею в виду) заявление одного из клерков НАТО, который заявил, что нам нужно рассматривать вопрос продвижения наших территорий в обмен на членство в НАТО. Странный такой вброс. Абсолютно непонятно, для чего это сделано", – отметил Данилов.

В МИД России это заявление назвали "вбросом", а вот заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что идея интересна.

"Вопрос только в том, что все их (Украины — ред.) территории — очень спорные. И для мероприятия в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси. Ну а столицу им придется перенести во Львов", — написал медведев.

Пришлось объяснять

После резкой реакции Йенссен назвал свои слова ошибкой и объяснил, что имел в виду

"Мое заявление об этом было частью большей дискуссии по поводу возможных будущих сценариев в Украине, и я не должен был так говорить. Это была ошибка", — сказал он и добавил, что украинцы сами должны оценить на своих условиях, на каких условиях они будут готовы. идти на переговоры и о чем они готовы вести переговоры.

В самом НАТО также заявление Йенсена о территориальных уступках назвали "ошибкой", передает "Радио Свобода". В четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Украину до победного конца, передает Reuters.

"Именно украинцы, и только украинцы, могут решить, какими будут условия для переговоров, и кто может решать за столом переговоров, какое решение приемлемо", — сказал Столтенберг, выступая на конференции в норвежском городе Арендал.

Реакция мира

В США возразили разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории, об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, передает "Голос Америки".

"Ничего подобного. Это не так. Мы уже говорили о попытках помочь найти путь к членству. Мы публично заявили, что НАТО станет будущим Украины, и на саммите в Вильнюсе Североатлантический союз поддержал эту идею и поддержал идею, согласно которой можно разработать путь для этого возможного членства", — сказал Кирби.

Он добавил, что основное внимание следует сосредоточить на помощи Украине в отвоевывании своих территорий.

В то же время дипломатов НАТО шокировали заявления главы канцелярии, а 24-часовой период нанес урон пишет издание Politico. Йенсен редко выступает публично и этот комментарий стал "сюрпризом" для НАТО.

"Такой компромисс никогда не обсуждался на совете союзниками", — сказал высокопоставленный дипломат из Западной Европы.

Даже если идея предоставления земельных уступок долго возникала как возможность переговоров, чиновники осторожничали, чтобы не говорить об этом публично.

"Конечно, это большая ошибка, которая вызывает недоумение у такого опытного профессионала. У него нет на это полномочий, и озвучивание этого точно не поможет Украине", — сказал высокопоставленный центральноевропейский дипломат.

"Это, к сожалению, … Это не соответствует свободе 31 союзника, а также не является совместной попыткой проверить международный ответ", — добавил другой высокопоставленный центральноевропейский дипломат.

Ранее "Телеграф" писал, почему Украину не пригласили в Альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля и какова в этом роль президента США Джо Байдена.