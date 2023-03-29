Российских "миротворцев" обвинили в поставках оружия для армянских войск в Карабахе

Россияне помогают Армении с транспортировкой оружия и боевой техники на территории Карабаха

В Азербайджане обвиняют так называемый миротворческий контингент российской федерации в снабжении оружием незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха.

Об этом заявил председатель общественного объединения Азербайджана "Молодые реформаторы", политический обозреватель Фарид Шахбазлы, комментируя последние события в Карабахе.

"Недопустимо, чтобы российские миротворцы, взявшиеся за зачистку незаконных армянских вооруженных формирований на азербайджанских территориях, где они временно дислоцируются, наоборот, содействовали обеспечению оружием и боеприпасами сепаратистов в Карабахе. Никакая сила не может заставить Азербайджан хранить молчание о тайной транспортировке оружия и живой силы со своей суверенной территории террористическому режиму. Наша страна неоднократно выражала свою решимость в этом вопросе на уровне государственного управления. Российские миротворцы в регионе также хорошо понимают эту реальность", — сказал Шахбазлы.

По его словам, такое поведение ставит под сомнение истинную миссию российских миротворцев и свидетельствует о том, что их будущая деятельность в регионе не будет служить делу мира. "Ни азербайджанское государство, ни азербайджанский народ не намерены мириться с провокационными действиями российских миротворцев в регионе", — подчеркнул общественный деятель.

Он отметил, что под влиянием зарубежных сил в Армении, которая и ранее демонстрировала неконструктивную позицию, в последнее время наблюдается усиление военной и агрессивной риторики. В этом смысле особое внимание привлекают недавние заявления руководства Армении, направленные против территориальной целостности Азербайджана.

По словам Шахбазлы, это свидетельствует о том, что страна-оккупант, неоднократно ощущавшая на своей голове "железный кулак", до сих пор не отказывается от своих территориальных претензий к Азербайджану. Армения регулярно прибегает к подобным военно-политическим провокациям на этапах, когда вопрос о подписании мирного соглашения является актуальным. "Это, несомненно, еще раз показывает, что Армения не желает отказываться от своей агрессивной политики, тем самым создавая угрозу миру и стабильности в регионе", — говорит он.

Политический обозреватель подчеркнул, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года российский миротворческий контингент должен был пресечь деятельность незаконных армянских вооруженных формирований в районах его временной дислокации. Однако в настоящее время появляются свидетельства того, что российские миротворцы выступают в роли защитников сепаратистского режима в Карабахе.

Более того, говорит Шахбазлы, с самого начала своей деятельности в регионе российские миротворцы создали условия для переброски оружия, боеприпасов и живой силы режиму в Карабахе через территорию Азербайджана, что неоднократно фиксировалось азербайджанской армией, со стороны Баку были сделаны соответствующие предупреждения и было даже несколько военных инцидентов.

"Вместо того, чтобы сделать выводы из этих законных протестов Азербайджана, Армения и российские миротворцы начали искать альтернативные пути перевозки нелегального оружия и живой силы. Эти попытки несколько раз пресекались азербайджанской армией. Однако, вопреки своим обязательствам, российские миротворцы не стесняются сопровождать и охранять эту оружейную помощь, направляемую Арменией бандитам в Карабах с тяжелой техникой. В последние дни средствами технического наблюдения Азербайджанской армии зафиксирована активизация незаконных строительных и благоустроительных работ армян на дорогах Ханкенди-Халфали-Турсу и Ханкенди-Косалар-Мирзелар-Турсу, проходящих севернее этой трассы. Эти дороги также используются для охраны и снабжения боевых позиций незаконных армянских вооруженных формирований. В связи с этим Азербайджанская Армия предприняла необходимые действия по контролю за альтернативными маршрутами, используемыми Арменией для незаконных перевозок", — сказал политический обозреватель.

Фарид Шахбазлы отметил, что Азербайджан не может смириться со сложившейся ситуацией, и в связи с этим очень важным шагом для азербайджанской армии является установление контроля над секретными маршрутами, используемыми сепаратистами в Карабахе для перевозки оружия и боеприпасов.

Он добавил, что если с территории Азербайджана продолжится военная помощь режиму, Баку имеет право на проведение антитеррористической операции с целью ликвидации присутствия армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе. И это полностью регулируется международным правом.

"Армения и ее покровители должны понимать, что Азербайджанская армия под руководством Главнокомандующего Ильхама Алиева имеет для этого все возможности", — подытожил он.