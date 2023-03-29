Російських "миротворців" звинуватили у постачанні зброї для вірменських військ у Карабаху

Росіяни допомагають Вірменії з транспортуванням зброї та бойової техніки на території Карабаху

В Азербайджані звинувачують так званий миротворчий контингент російської федерації у постачанні зброї незаконним збройним формуванням на території Карабаху.

Про це заявив голова громадського об’єднання Азербайджану "Молоді реформатори", політичний оглядач Фарід Шахбазли, коментуючи останні події у Карабаху.

"Неприпустимо, щоб російські миротворці, які взялися за зачистку незаконних вірменських збройних формувань на азербайджанських територіях, де вони тимчасово дислокуються, навпаки, сприяли забезпеченню зброєю та боєприпасами сепаратистів у Карабасі. Жодна сила не може змусити Азербайджан зберігати мовчання про таємне транспортування зброї та живої сили зі своєї суверенної території терористичного режиму. Наша країна неодноразово висловлювала свою рішучість у цьому питанні на рівні державного управління. Російські миротворці в регіоні також добре розуміють цю реальність", — сказав Шахбазли.

За його словами, така поведінка ставить під сумнів справжню місію російських миротворців і свідчить про те, що їхня майбутня діяльність у регіоні не слугуватиме справі миру. "Ні азербайджанська держава, ні азербайджанський народ не мають наміру миритися з провокаційними діями російських миротворців у регіоні", — наголосив громадський діяч.

Він зазначив, що під впливом закордонних сил у Вірменії, яка й раніше демонструвала неконструктивну позицію, останнім часом спостерігається посилення воєнної та агресивної риторики. У цьому сенсі особливу увагу привертають нещодавні заяви керівництва Вірменії проти територіальної цілісності Азербайджану.

За словами Шахбазли, це свідчить про те, що країна-окупант, яка неодноразово відчувала на своїй голові "залізний кулак", досі не відмовляється від своїх територіальних претензій до Азербайджану. Вірменія регулярно вдається до подібних військово-політичних провокацій на етапах, коли питання про підписання мирної угоди є актуальним. "Це, безперечно, ще раз показує, що Вірменія не бажає відмовлятися від своєї агресивної політики, тим самим створюючи загрозу миру та стабільності в регіоні", — каже він.

Політичний оглядач наголосив, що згідно з тристоронньою заявою від 10 листопада 2020 року російський миротворчий контингент мав припинити діяльність незаконних вірменських збройних формувань у районах його тимчасової дислокації. Однак нині з’являються свідчення того, що російські миротворці виступають у ролі захисників сепаратистського режиму в Карабаху.

Більше того, каже Шахбазли, від самого початку своєї діяльності в регіоні російські миротворці створили умови для перекидання зброї, боєприпасів та живої сили режиму в Карабах через територію Азербайджану, що неодноразово фіксувалося азербайджанською армією, з боку Баку були зроблені відповідні попередження та було навіть кілька військових інцидентів.

"Замість того, щоб зробити висновки з цих законних протестів Азербайджану, Вірменія та російські миротворці почали шукати альтернативні шляхи перевезення нелегальної зброї та живої сили. Ці спроби кілька разів припинялися азербайджанською армією. Однак, попри свої зобов’язання, російські миротворці не соромляться супроводжувати та охороняти цю збройову допомогу, яку направляє Вірменія бандитам у Карабах з важкою технікою. В останні дні засобами технічного спостереження Азербайджанської армії зафіксовано активізацію незаконних будівельних і благоустрійних робіт вірмен на дорогах Ханкенді-Халфалі-Турсу і Ханкенді-Косалар-Мірзелар-Турсу, що проходять на північ від цієї траси. Ці дороги також використовуються для охорони та постачання бойових позицій незаконних вірменських збройних формувань. У зв’язку з цим Азербайджанська армія здійснила необхідні дії з контролю за альтернативними маршрутами, які Вірменія використовує для незаконних перевезень", — сказав політичний оглядач.

Фарід Шахбазли зазначив, що Азербайджан не може змиритися з ситуацією, що склалася, і у зв’язку з цим дуже важливим кроком для азербайджанської армії є встановлення контролю над секретними маршрутами, що використовуються сепаратистами в Карабасі для перевезення зброї та боєприпасів.

Він додав, що, якщо з території Азербайджану продовжиться військова допомога режиму, Баку має право на проведення антитерористичної операції з метою ліквідації присутності вірменських незаконних збройних формувань у Карабасі. І це повністю регулюється міжнародним правом.

"Вірменія та її покровителі повинні розуміти, що Азербайджанська армія під керівництвом Головнокомандувача Ільхама Алієва має для цього всі можливості", — підсумував він.