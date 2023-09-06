В кремле "следят за ситуацией"

Власти Армении продолжают вставлять "ножи в спину" россиянам. На фоне заявлений о сотрудничестве с НАТО и упреков в адрес рф по теме Нагорного Карабаха, из Еревана для москвы поступило еще целых два тревожных сигнала.

Первый "нож" касается анонса учений Eagle Partner 2023, которые пройдут совместно с США на армянской территории. По этому поводу, как передает роспропаганда, пресс-секретарь путина дмитрий песков выступил с тревожным заявлением.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", — сказал он.

Второй "нож" прилетел в рф от Армении прямо из Киева. Именно в столицу Украины прибыла супруга армянского президента Пашиняна — Анна Акопян. Она выступит на ежегодном Саммите первых леди и джентльменов с участием Елены Зеленской.

Стоит отметить, что Армения является военной союзницей россии по блоку ОДКБ.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения и Азербайджан сделали историческое заявление.