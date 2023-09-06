Два нових ножі в спину путіна від Вірменії: у кремлі захвилювалися

У кремлі "стежать за ситуацією"

Влада Вірменії продовжує вставляти "ножі в спину" росіянам. На тлі заяв про співпрацю з НАТО і закидів на адресу рф на тему Нагірного Карабаху, з Єревану для Москви надійшло ще два тривожні сигнали.

Перший "ніж" стосується анонсу навчань Eagle Partner 2023, які пройдуть спільно із США на вірменській території. З цього приводу, як передає роспропаганда, прессекретар путіна дмитро пєсків виступив із тривожною заявою.

"По навчанням, безумовно, такі новини викликають настороженість особливо в нинішній ситуації. Тому глибоко аналізуватимемо ці новини і відстежуватимемо ситуацію", — сказав він.

Другий "ніж" прилетів у рф від Вірменії прямо з Києва. Саме до столиці України прибула дружина вірменського президента Пашиняна Ганна Акопян. Вона виступить на щорічному Саміті перших леді та джентльменів за участю Олени Зеленської.

Варто зазначити, що Вірменія є військовою союзницею росії по блоку ОДКБ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Вірменія та Азербайджан зробили історичну заяву.