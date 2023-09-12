На Бабченка в Україні порушили справу? СБУ зробила заяву

Звідки у журналіста інформація про кримінальну справу проти нього — невідомо

Служба безпеки України спростувала заяву колишнього російського журналіста, блогера та письменника Аркадія Бабченка про те, що проти нього заведено кримінальну справу. Журналіст раніше заявив, що нібито орієнтування на нього висить у базі прикордонників.

Про це "Телеграфу" повідомили у пресслужбі СБУ. У відомстві не знають, звідки у Бабченка з'явилася така інформація.

"Інформація про нібито відкриття Службою безпеки України кримінального провадження щодо Аркадія Бабченка не відповідає дійсності", — розповіли джерела.

Нагадаємо, що 12 вересня журналіст у Фейсбуці написав, що нібито СБУ завела на нього справу, але за якою статтею — невідомо. Крім цього, як громадянина рф українські прикордонники повинні затримати Бабченка на кордоні та направити до Лук’янівського СІЗО у москву. Сам журналіст поки що ніяк не відреагував на офіційну позицію СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Вірменії затримали російського журналіста та блогера. У Кремлі заявили, що це нібито провокація, щоб зіпсувати стосунки двох країн.