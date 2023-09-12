Від "кому ти потрібен" до "тримайся": Бабченко заявив, що за ним полює СБУ, в мережі неоднозначно відреагували

У мережі неоднозначно відреагували на таку заяву

Колишній російський журналіст, блогер і письменник Аркадій Бабченко, який влітку закидав посольство росії яйцями, заявив, що проти нього порушили кримінальну справу в Україні. За його словами, орієнтування на нього висить у базі прикордонників.

Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Блогер стверджує, що після перетину кордону прикордонники нібито мають затримати його та направити до Лук’янівського СІЗО.

"На яких підставах порушено кримінальне провадження — я не знаю. Та мені й не цікаво", — каже Бабченко і припускає, що "може бути тільки одне — хуес**ив Бубочку (мабуть, маються на увазі образи на адресу президента України — Ред.).Жодних інших варіантів бути просто не може. Я не резидент України, в країні не був уже чотири роки, бізнесу немає, майна немає. Тільки мої пости".

У своєму пості чоловік пише, що "здогадувався", що "таке" станеться, але "до останнього не вірив".

"Мене зраджували багато разів. Друзі. Колеги. Близькі. Країна. Газета (ймовірно "Нова газета". У ній він працював військовим кореспондентом з 2005 по 2011 рік — Ред.), без якої себе не уявляв…Найважче було, коли зраджують ті, кого навчав роботі. Розповідав на Майдані, як поводитися, щоб не опинитися в реанімації. Тепер ось черговий раз", — журиться письменник, натякаючи, що його "зрадила" Україна.

За словами Бабченка, він нібито хотів зв’язати своє майбутнє з Україною, мовляв, думав "як-небудь заїду. Мені треба бути там. Там моє місце. Будувати країну. Будувати державність. Там мій будинок у Генічеську, зрештою. Який будував мій дід". Але, пояснює він, заважала йому це зробити заборона на в’їзд громадян рф.

У зв’язку з усім вищесказаним Бабченко скаржиться на Україну та її владу.

"Я не знаю, що тепер. Зеленський при владі ще як мінімум п’ять років. Разом — десять. Державності немає… Я тепер стовідсотковий космополіт. Ні дома. Ні паспорта. Ні країни. Історична батьківщина теж кине тебе, синку", — пише блогер.

Він припустив, що якби його спіймали, то він міг би опинитися в росії — в одній камері з опозиціонером Олексієм Навальним. Блогер також згадав у тексті п’ятого президента України Петра Порошенка, розвідника Романа Червінського, музиканта Андрія "Ріффмайстра" Антоненка та генерала Дмитра Марченка. Мовляв тепер він в одному ряду разом з ними, бо стосовно них теж порушувалися кримінальні справи.

За словами Аркадія Бабченка, бути з цими людьми в одному списку для нього – "честь".

"Ну, х*р знає. Поїдемо далі по світу. Шукати новий будинок", — підсумував журналіст.

Тут варто зазначити, що офіційного підтвердження словами Бабченка поки що немає, а на момент публікації джерела "Телеграфа" цю інформацію не підтверджують.

У коментарях під постом блогера зібралося багато українців. Деякі його підтримали, деякі сумніваються в сказаному ним, а деякі зовсім відкрито глумляться.

Хто такий Аркадій Бабченко

1997 — народився у Москві;

1995 — призваний до армії рф, брав участь у чеченській війні;

від початку другої чеченської війни підписав договір зі Збройними силами рф, брав участь у "контртеррористичної операції " в Чечні;

2000 року демобілізувався і зайнявся журналістикою (працював військкором "Московського комсомольця", згодом пішов працювати до "Нової газети");

2008 року був у Південній Осетії як військовий кореспондент;

у березні 2012 року проти нього в росії було порушено кримінальне провадження за звинуваченням у публічних закликах до акцій протесту;

із початком війни на сході України працював військовим кореспондентом на Донбасі. Відкрито критикував політику Кремля, а також активно підтримував Україну у воєнному конфлікті;

З 2017 року до цих днів Аркадій Бабченко вів програму "Prime: Бабченко" на кримськотатарському телеканалі ATR;

2018 року СБУ провела спеціальну операцію із затримання найманого вбивці, якому замовили вбивство Аркадія Бабченка. У процесі операції було інсценовано смерть журналіста, яка стала публічним інфоприводом – у ЗМІ з’явилася інформація про вбивство Бабченка, представники української влади виступили з офіційними заявами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Аркадій Бабченко на початку повномасштабної війни дав свій прогноз.