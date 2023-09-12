Вбивство поліцейським у Дніпрі: супутниця загиблого отримала підозру, за що і що їй загрожує

Супутниця Сілогави отримала підозру

У Дніпрі продовжують розслідувати інцидент, під час якого поліцейський застрелив цивільного чоловіка Джумбарі Сілагаву. 12 вересня Тетяна Патинко, яка разом із загиблим чинила опір правоохоронцям, отримала підозру.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Запорізькій області. За інформацією поліцейських, фігурантка отримала підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представнику влади, працівнику правоохоронного органу та ін.). Варто зазначити, що покарання за цією статтею передбачає: штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. .

"Також в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення, вчиненого 29 серпня щодо патрульних поліцейських. За результатами можлива додаткова кваліфікація", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ввечері 29 серпня у Дніпрі пролунала стрілянина. Як виявилося, поліцейські під час затримання громадянина застосували табельну зброю, внаслідок чого громадянська загинула. Ця ситуація набула широкого розголосу серед українців і правоохоронцям довелося публікувати відео з бодікамер їхніх співробітників. Після цього багато хто встав на бік копа, який зараз взято під варту.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі поховали чоловіка, якого застрелив поліцейський.