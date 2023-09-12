Убийство полицейским в Днепре: спутница погибшего получила подозрение, за что и что ей грозит

Спутница Силогавы получила подозрение

В Днепре продолжают расследовать инцидент, во время которого полицейский застрелил гражданского мужчину Джумбари Силагаву. 12 сентября Татьяна Патынко, которая вместе с погибшим оказывала сопротивление правоохранителям, получила подозрение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. По информации полицейских, фигурантка получила подозрение по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа и др.). Стоит отметить, что наказание по данной статьи предусмастривает: штраф от одной тысячи до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на срок до двух лет.

"Также в рамках досудебного расследования продолжаются следственные действия, судебная медицинская экспертиза и другие следственные меры по установлению всех обстоятельств правонарушения, совершенного 29 августа в отношении патрульных полицейских. По результатам возможна дополнительная квалификация", — говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре раздалась стрельба. Как оказалось, полицейские во время задержания гражданина применили табельное оружие, в результате чего гражданский погиб. Данная ситуация получила широкую огласку среди украинцев и правоохранителям пришлось публиковать видео с бодикамер их сотрудников. После этого многие встали на сторону копа, который сейчас взят под стражу.

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