Домашнее насилие, незаконное оружие и стрельба по авто: что известно о теневой жизни убитого в Днепре Джумбери Силогавы

За мужчиной тянется шлейф проблем с законом в виде избиений жен и даже хранение автоматов

Гибель 29 августа в Днепре 38-летнего предпринимателя Джумбери Силогавы, застреленного патрульным во время нападения на полицейских, обрастает новыми деталями. Как оказалось, убитый уже давно имел неприятности с законом и даже имел снятую судимость.

О деталях жизни Джумбери Силогавы "Телеграф" выяснил у источников в правоохранительных органах, которым тот был хорошо знаком.

Как оказалось, еще в 2007 году убитый был судим по статье 286 УК Украины – "Нанесение тяжких или средних телесных повреждений", правда, судимость давно погашена. Кому именно были нанесены эти повреждения точно неизвестно, но как говорят данные силовиков, Джумбери Силогава был настоящим домашним тираном и не раз наносил телесные повреждения своим бывшим женам. Правда, эти уголовные производства закрывались.

Его последняя супруга Наталья, на чье имя был зарегистрирован остановленный копами Jaguar, возле которого был убит Джумбери Силогава, даже обращалась в полицию с заявлением, что он стрелял из автомата по стеклу ее авто. Однако в полиции решение по данному делу так и не было принято.

После этого в июле Наталья Силогава и подала в суд на развод, который был ей дан 27 декабря 2022 года.

Любопытно, что мужчина был поклонником оружия и имел официально зарегистрированный карабин МКМ-072 (фактически переделанный автомат Калашникова калибра 7,62 мм). При этом 10 мая 2022 года в поселке Близнюки Лозовского района на Харьковщине у него были изъяты два АК-74 калибра 5,45 мм (№№ 7919 и 7061), которыми он владел незаконно. По данному факту было открыто уголовное производство № 12022221110000224, но 21 ноября его почему-то закрыли.

Также на Джумбери Силогаву были составлены три админпротокола за нарушение Правил дорожного движения, когда он был за рулем авто Kia Sorento, принадлежащего его знакомому Сергею Колосу.

Любопытно, что журналист из Кривого Рога Алексей Таймурзин, которого местные СМИ подозревают в причастности к деятельности наркоОПГ "Двадцатовские", заявил что Силогава якобы был "агентом" службы внутренней безопасности Нацполиции в Днепропетровской области.

Тем временем вокруг произошедшего продолжает бушевать скандал: экс-нардеп от "Свободы" Павел Кириленко сравнил женщин-патрульных с проститутками.