Был ли пьян застреленный копом в Днепре? В ГБР объяснили ситуацию

В ГБР прокомментировали слухи в сети

Информация о том, что в крови застреленного полицейским в Днепре мужчины якобы была обнаружен алкоголь, на данный момент является недостоверной. Результаты анализов еще не готовы.

Об этом заявила спикер ДБР Татьяна Сапьян в комментарии журналистам. Она отметила, что в её ведомстве только подозревали наличие алкоголя в крови убитого, а ту информацию, которая сейчас распространяется в сети, правоохранители не могут подтвердить.

"Я не могу подтвердить, что те результаты, которые обнародованы в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы", — заявила Сапьян.

Напомним, что вечером 29 августа в Днепре раздалась стрельба. Как оказалось, полицейские во время задержания гражданина применили табельное оружие, в результате чего гражданский погиб. Данная ситуация получила широкую огласку среди украинцев и правоохранителям пришлось публиковать видео с бодикамер их сотрудников. После этого многие встали на сторону копа, который сейчас взят под стражу.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена застреленного копом сделала заявление.