Стрелять нельзя промахнуться. Мог ли полицейский применять оружие против нарушителя в Днепре

Правила обращения с оружием четко регламентированы законодательством

После резонансного видео с убийством полицейским нарушителя ПДД в Днепре, мнения общества разделились на два лагеря. Одни стали на защиту сотрудника полиции, отмечая, что если бы аналогичная ситуация произошла в США или Европе, нападающего ликвидировали бы уже после первой попытки сопротивления полиции. А другие обвиняют копа в превышении служебных полномочий.

Однако анализировать произошедшее надо с точки зрения закона. Кто был не прав в случившейся трагедии, "Телеграф" разбирался вместе с экспертами.

Экс-депутат ВРУ Игорь Мосийчук считает, что полицейский проявил непрофессионализм и не применил все доступные средства перед тем, как прибегнуть к крайним мерам.

"Полицейский оказался на земле, после чего достал табельное оружие и трижды, я подчеркиваю, трижды, без предупредительного выстрела выстрелил в спину потерпевшему, который погиб на месте. (…) Поведение находившихся на месте полицейских абсолютно не соответствовало инструкциям и их обязанностям", — отметил Мосийчук, ссылаясь на информацию, полученную от источников в правоохранительных органах.

При этом, юрист Алексей Черняк отмечает, что в ст. 46 ЗУ "О полиции" есть ряд случаев, в которых разрешено применение огнестрельного оружия без предварительного предупреждения.

"Это разрешено, если нарушитель пытается приблизиться к вооруженному полицейскому или хочет выхватить у него оружие, оказывает вооруженное сопротивление или убегает на авто, если действия злоумышленника несут прямую угрозу жизни правоохранителя или окружающим. Также без предупреждения можно стрелять, если сопротивление оказывается подозреваемым в совершении тяжкого преступления. Оценка сложности ситуации, сопровождающих ее рисков и целесообразности применения крайних мер в данный момент лежит на правоохранителях", – комментирует юрист.

Как говорит Алексей Черняк, сложно точно предсказать последствия использования патрульным огнестрельного оружия. Для этого необходим детальный анализ обстоятельств инцидента, изучение всех доступных записей с видеокамер, прослушивание показаний свидетелей и сравнение этих данных между собой.

На деле правила обращения с оружием четко регламентированы законодательством, подчеркивает экс-начальник управления по связям с общественностью МВД Украины, полковник милиции Владимир Полищук. Однако это не гарантирует, что патрульные следуют им автоматически.

"Почему полицейские действовали именно так, а не иначе, будут выяснять следователи ГБР. Только они, опираясь на факты, смогут дать ответ, могли ли патрульные не применять огнестрельное оружие, или хотя бы стрелять по ногам, а не на поражение. Кроме того, обязательно будет проводиться проверка, ознакомлены ли они вообще с правилами обращения с оружием", – говорит Владимир Полищук.

Все детали запутанного дела и возможные альтернативы стрельбе на поражение, эксперты "Телеграфа" разобрали в полном материале: "Смертельный инцидент с полицией в Днепре: имел ли коп право стрелять и что делать, чтобы такие случаи не повторялись"

Ранее "Телеграф" анализировал видео, на котором сотрудник военкомата угрожал мужчине пистолетом.