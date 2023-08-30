Глава МВД сделал заявление по стрельбе в Днепре, а в сеть выложили видео с бодикамер копов
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Глава МВД Украины Игорь Клименко прокомментировал убийство патрульным мужчины в Днепре. По его словам, граждане должны соблюдать закон и не устраивать анархию в стране, особенно в период войны.
Об этом он заявил в своем Telegram-канале. Тем временем патрульная полиция опубликовала видео с нагрудных камер полицейских, на котором видно начало конфликта.
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