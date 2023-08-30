Украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов выразил свое мнение об убийстве в Днепре

И так, что пока известно по Днепру точно.

1. Машина прямо на глазах у патрульных совершает грубое нарушение – левый поворот из правой полосы. Есть видео.

2. За рулем в тот момент находится мужчина, 38-летний Джумбери Силогава. Есть фото.

3. Полиция начинает преследовать машину. Машина убегает, остановить ее удается не сразу, уже на другой улице.

4. Во время остановки водитель и его сидящая на пассажирском женщина пытаются поменяться местами.

ВОТ ЗДЕСЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. Единственный реальный повод делать такое — если водитель под хмельком. Даже если он без прав – там штраф 450 грн.

Дальше – все на видео.

5. Полицейские требуют от женщины выйти из авто, на отказ начинают ее вытаскивать, объявив о задержании.

6. Женщина спокойно просит детей снимать на телефоны, потом начинает орать, что ей больно. Потом снова спокойно переспрашивает детей, снимают ли. Потом снова кричит, что больно.

7. Женщину вытаскивают и просят лечь на живот.

8. Мужчина выскакивает из авто и нападает на копов.

9. Копы задувают мужчину из газового баллончика.

10. Это не помогает. Муж бьется с копом. Напарница копа пытается помочь своему коллеге, но ее захватывает сзади жена водителя.

11. Человек сбрасывает копа на землю через бедро и бежит к его напарнице.

12. В кадре коп вытаскивает оружие и в течение одной секунды производит три выстрела. В то же время слышны женские крики.

13. Через две секунды камера возвращается. Напарница копа лежит на земле без сознания (потом выясняется, что ей сломали нос и лицевую кость). Нападающий лежит рядом с ней.

Итак. Мужчина, несмотря на детей в авто, высоковероятно сел за руль бухим и точно грубо нарушал правила, создавая опасность для других. Когда копам удалось остановить его, попытался поменяться местами с женщиной, чтобы избежать ответственности. Когда копы задерживали женщину, напал на них, нанеся полицейскому серьезные телесные повреждения. И только в этот момент коп открыл огонь на поражение.

Я здесь не вижу других вариантов. Парень был смертельно опасен для полицейских, а к тому же для всех участников дорожного движения, включая себя и свою семью. На каждом этапе взаимодействия он вел себя максимально агрессивно и противоправно. Финал был ожидаемым.