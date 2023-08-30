Полицейский застрелил мужчину в Днепре: что думают украинцы о происшествии
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Видео момента стрельбы вызвало бурное обсуждение в сети
Во вторник, 29 августа, в Днепре между мужчиной и двумя патрульными произошла драка, во время которого полицейский достал служебное оружие и трижды выстрелил в мужчину, из-за чего тот погиб на месте.
Примечательно, что после того, как в сеть попала видеозапись момента происшествия, большинство комментаторов стали на сторону правоохранителя. Само видео можно посмотреть по этой ссылке.
"Телеграф" в свою очередь решил собрать часть комментариев, чтобы показать доводы обеих сторон.
Стоит отметить, что большинство пользователей сети приняли сторону правоохранителя и напомнили, что патрульные имеют право применять оружие в случае, если существует угроза для окружающих или других правоохранителей. К тому же они отметили, что мужчина совершил нападение на полицейского в стране, в которой действует военное положение.
Нашлись и те, кто осудил действия полицейского, поскольку тот применил оружие сразу на поражение без предупредительного выстрела в воздух.
Как сообщалось ранее, полицейский после инцидента был взят под стражу. В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения по двум статьям, а все детали происшествия будет устанавливать ГБР.