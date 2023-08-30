Поліцейський застрелив чоловіка у Дніпрі: що думають українці про подію

Відео моменту стрілянини викликало бурхливе обговорення у мережі

У вівторок, 29 серпня, у Дніпрі між чоловіком та двома патрульними сталася бійка, під час якої поліцейський дістав службову зброю та тричі вистрілив у чоловіка, через що той загинув на місці.

Примітно, що після того, як до мережі потрапив відеозапис моменту, більшість коментаторів стали на бік правоохоронця. Саме відео можна переглянути за цим посиланням.

"Телеграф" у свою чергу вирішив зібрати частину коментарів, щоб показати аргументи обох сторін.

Варто зазначити, що більшість користувачів мережі прийняли сторону правоохоронця та нагадали, що патрульні мають право застосовувати зброю у разі, якщо є загроза для оточуючих чи інших правоохоронців. До того ж вони зазначили, що чоловік скоїв напад на поліцейського в країні, де діє військовий стан.

Знайшлися й ті, хто засудив дії поліцейського, оскільки той застосував зброю одразу на поразку без попереджувального пострілу у повітря.

Як повідомлялося раніше, поліцейського після інциденту було взято під варту. В цей час вирішується питання про вручення йому підозри за двома статтями, а всі деталі події встановлюватимуть ДБР.