Поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, взяли під варту: що йому загрожує

Розслідувати інцидент доручили ДБР

Поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі, взято під варту. В цей час вирішується питання про вручення йому підозри за двома статтями.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, правоохоронця затримали у передбаченому законом порядку, а слідчі встановлюють усі подробиці події.

"При процесуальному керівництві Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного вбивства та перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу", — йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що санкції за цими статтями передбачають від 7 до 15 років та від 7 до 10 років позбавлення волі відповідно.

Наразі відомо, що двоє патрульних зупинили автомобіль, у якому перебували неповнолітні діти. Вимогу правоохоронців вийти з машини водій проігнорував, через що поліцейські почали витягувати його силою та застосували газовий балончик.

Під час бійки один із правоохоронців застосував службову зброю та тричі вистрілив у спину чоловікові, через що той помер на місці. Розслідування справи доручили співробітникам ДБР.

Як повідомлялося раніше, в мережі з’явилося відео моменту події, на якому видно, як розвивалися події та безпосередньо момент стрілянини.