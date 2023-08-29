Провокації, опір, бійка: з’явилося відео конфлікту у Дніпрі між копами та застреленим чоловіком

За кермом автомобіля був не постраждалий, а його дружина

У мережі з’явилося відео моменту вбивства чоловіка у Дніпрі співробітником патрульної поліції. Причини конфлікту між поліцейськими та сімейною парою, як і раніше, невідомі.

З міркувань норм моралі "Телеграф" не публікуватиме відео, оскільки воно містить жорстокі кадри. Охочі можуть знайти його у нашому Telegram-каналі.

Спочатку звучала версія про те, що за кермом "Ягуара" був саме постраждалий чоловік, але на відео видно, що за кермом була жінка. Загалом у машині було чотири людини — чоловік із дружиною та двоє дітей, які знімали те, що відбувається на телефон на прохання матері.

Відео починається з того, що двері в автомобіль з боку водія відчинені, за кермом сидить жінка і несамовито кричить, що їй боляче. Вона вимагає від поліцейського відпустити її руку та ногу. Як кінцівки жінки опинились у руках патрульного – невідомо. Чоловік із пасажирського сидіння намагається "вирвати" свою дружину у поліцейських, але марно.

Коли патрульні витягли жінку з машини та поклали на землю, чоловік вибігає з авто та накидається на патрульних із кулаками. У цей момент дівчина-інспектор розпорошує йому в обличчя газовий балончик, щоб заспокоїти дебошира, але це тільки посилює ситуацію — чоловік ударяє її та переходить до напарника. Примітно, що коли чоловік вибігав з авто, на задньому фоні чути звуки, що нагадують дзвін склотари.

Все, що відбувається на вулиці, з машини знімають діти, які також негативно налаштовані до поліцейських. А один із синів виходить із машини з фразою: "Ну все, зараз я його [вдарю]". Вже на вулиці він кричить своєму батькові, який б’ється з патрульним "Давай, тату, бий його" і в цей момент патрульний опиняється на землі від удару.

Вже лежачи на землі, поліцейський дістав пістолет, встав і зробив три постріли у бік нападника без попереджувального в повітря. Той упав, а решті учасників конфлікту патрульний наказав лягти на підлогу.

Відео починається вже тоді, коли конфлікт у розпалі, тому причину інциденту з нього дізнатися також неможливо. У поліції поки не прокоментували кадри та не опублікували записи з нагрудних камер поліцейських.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині представник військкомату почав стріляти під час вручення повістки. Інцидент трапився на жвавому ринку вдень, коли багато відвідувачів.