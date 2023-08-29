Провокации, сопротивление, драка: появилось видео конфликта в Днепре между копами и застреленным мужчиной

За рулем автомобиля был не пострадавший, а его супруга

В сети появилось видео момента убийства мужчины в Днепре сотрудником патрульной полиции. Причины конфликта между полицейскими и семейной парой по-прежнему неизвестны.

Из соображений норм морали "Телеграф" не будет публиковать видео, так как оно содержит жестокие кадры. Желающие могут найти его в нашем Telegram-канале.

Первоначально звучала версия о том, что за рулем "Ягуара" был именно пострадавший мужчина, но на видео заметно, что за рулем была женщина. Всего в машине было четыре человека — муж с женой и двое детей, которые снимали происходящее на телефон по просьбе матери.

Видео начинается с того, что двери в автомобиль со стороны водителя открыты, за рулем сидит женщина и истошно кричит, что ей больно. Она требует от полицейского отпустить ее руку и ногу. Как конечности женщины оказались в руках патрульного — неизвестно. Мужчина с пассажирского сидения пытается "вырвать" свою жену у полицейских, но безуспешно.

Когда патрульные вытянули женщину из машины и уложили на землю, мужчина выбегает из авто и набрасывается на патрульных с кулаками. В этот момент девушка-инспектор распыляет ему в лицо газовый баллончик, чтобы успокоить дебошира, но это только усугубляет ситуацию — мужчина ударяет ее и переключается на напарника. Примечательно, что когда мужчина выбегал из авто, на заднем фоне были слышны звуки, напоминающие звон стеклотары.

Все происходящее на улице из машины снимают дети, которые также негативно настроены к полицейским. А один из сыновей выходит из машины с фразой: "Ну все, сейчас я его [ударю]". Уже будучи на улице он кричит своему отцу, который дерется с патрульным "Давай, папа, бей его" и в этот момент патрульный оказывается на земле от удара.

Уже лежа на земле, полицейский достал пистолет, встал и сделал три выстрела в сторону нападавшего мужчины без предупредительного в воздух. Тот упал, а остальным участникам конфликта патрульный приказал лечь на пол.

Видео начинается уже тогда, когда конфликт в разгаре, поэтому причину инцидента из него узнать тоже невозможно. В полиции никак пока не прокомментировали кадры и не опубликовали записи с нагрудных камер полицейских.

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