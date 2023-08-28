Во Львове мажоры устроили ночные покатушки со "стрельбой": оправдание не заставило себя ждать (видео)

Видео наделало шума в сети

Во Львове молодежь во время военного положения устроила поездку по городу со стрельбой из пистолета. Хотя позже авторы заявили, что это было шуткой и никакой стрельбы не было. Впрочем, в сети уже пошла волна негатива.

Кадрами своеобразных развлечений поделился журналист Константин Андриюк в своем telegram-канале. При этом он отметил, что автором видео является бывший военнослужащий 214-го отельного специального батальона OPFOR Ярослав Свитлык. На кадрах же оказались курсанты Львовского университета МВД.

На кадрах видно, как автор записи передает пистолет своему товарищу на заднем сиденье, а тот начинает стрелять в окно.

После того как скандал получил огласку, авторы видео показали оригинал, где слышно, что никаких выстрелов не было. Хоть они объяснили, что это все было шуткой, но все же не стали рассказывать о причинах такого поведения со служебным оружием.

На инцидент отреагировали в OPFOR и заявили, что Свитлык в июле прошлого года был переведен на другое место службы и больше не является членом указанного подразделения. Сам же батальон выполняет боевые задания на востоке Украины.

Тем не менее пользователи сети не стали молчать о том, что они думают о таком поведении курсантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что две школьницы из Днепра фотографировались на кладбище, залезая на надгробия. Соответствующие фото и видео они опубликовали в соцсетях и нарвались на тонну гневных комментариев.