Уставшая от жизни в "Шотландии-Финляндии" дочь генпрокурора Украины объяснилась за свои высказывания

Девушка заявила, что ее неправильно поняли

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия, которая на днях пожаловалась на жизнь в "Шотландии-Финляндии" и заявила, что она хочет "домой в Монако", извинилась за высказывание назвав его шуткой.

Так в своем Instagram Костина рассказала, что этой зимой познакомилась с волонтером из Финляндии Янником Свенссоном, который предложил ей переехать к нему.

"Это была любовь с первого взгляда, он предложил переехать в Скандинавию к нему и я согласилась. Так я оказалась здесь, где сейчас есть – в Финляндии", — отметила она.

При этом дочь генпрокурора заявила, что ни она, ни кто-либо из членов ее семьи не владеет имуществом за пределами Украины. Также она сообщила, что занимается разными волонтерскими проектами, хотя и не выставляет их на всеобщее обозрение.

Что касается своих высказываний о жизни в Монако, то она заявила, что сожалеет о них.

"Это была шутка, которая, возможно, рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят — это выглядит понятно неприемлемо", — добавила она.

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов мог несколько раз за время полномасштабной войны пересечь государственную границу.