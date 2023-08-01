Песни лепса в центре Львова: суд вынес вердикт по делу 20-летнего одессита

Зайцев довольно быстро извинился за свой поступок

Галицкий суд Львова вынес вердикт по делу 20-летнего одессита Лукьяна Зайцева, который попал в громкий скандал после того, как слушал песни российского исполнителя григория лепса в центре Львова.

Как пишет Zaxid.net, судья Ирина Волоско признала фигуранта дела виновным в мелком хулиганстве. Его оштрафовали на 51 гривну.

Также Зайцева обязали оплатить судебные переходы в размере 537 грн. Интересно, что сам Зайцев на судебное заседание не явился.

Скандальная ситуация произошла 7 мая, а огласку она получила благодаря местному журналисту Роману Гурскому. Он подошел к автомобилю, из которого звучала русская музыка, и сделал замечание. В ответ на это Зайцев попытался ударить его по лицу и выбить из рук журналиста телефон, на который велась съемка.

Довольно оперативно сотрудники полиции разыскали автомобиль с нарушителями и остановили его.

Стоит напомнить, что российский певец григорий лепс активно помогает оккупантам и часто ездит на оккупированные территории.

Ранее "Телеграф" писал о том, что уже спустя день после скандала в сети опубликовали кадры, на которых Зайцев приносит свои извинения.