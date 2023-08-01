Пісні лепса у центрі Львова: суд виніс вердикт у справі 20-річного одесита

Зайцев досить швидко вибачився за вчинок

Галицький суд Львова виніс вердикт у справі 20-річного одесита Лук’яна Зайцева, котрий потрапив у гучний скандал після того, як слухав пісні російського виконавця григорія лепса у центрі Львова.

Як пише Zaxid.net, суддя Ірина Волоско визнала фігуранта справи винним у дрібному хуліганстві. Його оштрафували на 51 гривню.

Також Зайцева зобов’язали сплатити судові переходи у розмірі 537 грн. Цікаво, що сам Зайцев на судове засідання не прийшов.

Скандальна ситуація сталася 7 травня, а розголосу вона набула завдяки місцевому журналісту Роману Гурському. Він підійшов до автомобіля, з якого звучала російська музика, і зробив зауваження. У відповідь на це Зайцев спробував ударити його по обличчю та вибити з рук журналіста телефон, на який велася зйомка.

Досить оперативно співробітники поліції розшукали автомобіль із порушниками та зупинили його.

Варто додати, що російський співак григорій лепс активно допомагає окупантам і часто їздить на окуповані території.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вже через день після скандалу у мережі опублікували кадри, на яких Зайцев просить вибачення.