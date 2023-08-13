Дочка генпрокурора України, яка втомилася від життя в "Шотландії-Фінляндії", пояснила свої висловлювання

Дівчина заявила, що її неправильно зрозуміли

Дочка генерального прокурора України Андрія Костіна Анастасія, яка днями поскаржилася на життя у "Шотландії-Фінляндії" і заявила, що вона хоче "додому в Монако", вибачилася за висловлювання, назвавши його жартом.

Так у своєму Instagram Костіна розповіла, що цієї зими познайомилася з волонтером із Фінляндії Янніком Свенссоном, який запропонував їй переїхати до нього.

"Це було кохання з першого погляду, він запропонував переїхати до Скандинавії до нього і я погодилася. Так я опинилася тут, де зараз є – у Фінляндії", — зазначила вона.

При цьому дочка генпрокурора заявила, що ні вона, ні хтось із членів її родини не володіє майном за межами України. Також вона повідомила, що займається різними волонтерськими проєктами, хоч і не виставляє їх на загальний огляд.

Що стосується своїх висловлювань про життя в Монако, вона заявила, що шкодує про них.

"Це був жарт, який, можливо, розсмішив би кілька друзів, але для людей, які мене вперше бачать — це виглядає зрозуміло неприйнятно", — додала вона.

Як повідомлялося раніше, відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов міг кілька разів за час повномасштабної війни перетнути державний кордон.