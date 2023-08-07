Молоду київську медпрацівницю звільнили за відео в TikTok: ось як воно виглядає

Дівчина була спантеличена рішенням керівництва

В Україні співробітниця "швидкої" поплатилася місцем роботи за пости у соцмережі TikTok. Приводом нібито став їхній зміст.

Про це вона розповіла у мережі.

Йдеться про столичного медпрацівника Валерію, яка ще відома в мережі під ніком "maybeyourbaby". Вона розповіла своїм підписникам, що після того, як одне з її останніх відео потрапило в рекомендації соцмережі і стало "вірусним", їй зателефонував завідувач її відділення і нібито почав розмову з фрази "Валерія, ви чули про вашу колегу? Вона зараз лежить у неврологічному відділенні з підозрою на інсульт. Ви теж так хочете".

Дівчина зазначила, що була спантеличена таким питанням, але після того, як почула наступне речення, то все прояснилося.

"Ви знімали відео в Тікток"? Я сказала, що так, а мені: "Нам у чат завідувачів скинули ганебні відео, де ви матюкаєтесь у формі, ганьбите швидку медичну допомогу, було прийнято рішення, що такі співробітники нам не потрібні. Говорячи прямим текстом — люди, які не варті честі рятувати інші життя. Якось так було сказано. Негідні рятувати життя через ТікТок, через мат, через накладений на відео звук з матом", — розповіла Валерія.

Зі слів колишньої медпрацівниці, можна зрозуміти, що вона обурена і не згодна з таким рішенням. Вона також зазначає, що використовує матюки у повсякденному житті, а не на роботі.

У коментарях дівчина вказала, що перше відео, яке зараз закріплене в її акаунті і стало приводом для звільнення. Воно виглядає так:

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Слід зазначити, що відео дівчини набирають велику кількість переглядів та лайків, а вищезазначене далеко не найпопулярніше.

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