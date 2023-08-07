Молодую киевскую медработницу уволили за видео в TikTok: вот как оно выглядит

Девушка была озадачена решением руководства

В Украине сотрудница "скорой" поплатилась местом работы за посты в соцсети TikTok. Поводом якобы стало их содержание.

Об этом она рассказала в сети.

Речь идет о столичном медработнике Валерии, которая еще известна в сети под ником "maybeyourbaby". Она поведала своим подписчикам, что после того, как одно из её последних видео попало в рекомендации соцсети и стало "вирусным" ей позвонил заведующий её отделения и якобы начал разговор с фразы "Валерия, вы слышали о вашей коллеге? Она сейчас лежит в неврологическом отделении с подозрением на инсульт. Вы тоже так хотите".

Девушка отметила, что была озадачена таким вопросом, но после того, как последовало следующее предложение все прояснилось.

"Вы снимали видео в ТикТок"? Я сказала, что да, а мне: "Нам в чат заведующих сбросили позорные видео, где вы материтесь в форме, позорите скорую медицинскую помощь, было принято решение, что такие сотрудники нам не нужны. Говоря прямым текстом — люди, которые не достойны чести спасать другие жизни. Как-то так было сказано. Недостойны спасать жизни из-за ТикТок, из-за мата, из-за наложенного на видео звука с матом", — рассказала Валерия.

Со слов бывшей медработницы можно понять, что она возмущена и не согласна с таким решением. Она также отмечает, что использует матерные слова в повседневной жизни, а не на работе.

В комментариях девушка указала, что первое видео, которое сейчас закреплено в её аккаунте и и стало поводом для увольнения. Оно выглядит следующим образом:

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Следует отметить, что видео девушки набирают большое число просмотров и лайков, а вышеуказанное далеко не самое популярное.

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