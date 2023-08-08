"Хочу додому в Монако": дочка генпрокурора України поскаржилася на складність життя у "Шотландії-Фінляндії"

Дівчина подорожує Європою і, вочевидь, Україну домом не вважає.

Дочка генерального прокурора України Андрія Костіна Анастасія поскаржилася, що їй дуже хочеться додому. Втім, своїм будинком вона чомусь назвала Монако.

Відповідне повідомлення вона оприлюднила в сторіс в Instagram, а увагу на це звернув telegram-канал "Слон".

"За**ала ця Шотландія-Фінляндія. Я хочу додому в Монако", — написала вона.

Костина родом з Одеси, але після початку російського вторгнення перебуває за кордоном і відтоді світилася у найдорожчих місцях Європи.

Наголошується також на тому, що свій акаунт дівчина веде двома мовами — російською та англійською. При цьому про російські бомбардування свого міста вона з якихось причин не згадує.

У матеріалі Радіо Свобода за 2021 рік йдеться про те, що Анастасія Костіна раніше працювала помічницею колеги свого батька, народного депутата Андрія Задорожного (Слуга народу) і отримувала там зарплату в 1000 доларів (близько 26 тисяч гривень за тодішнім курсом). Цікаво, що син Задорожного Іван працював помічником Андрія Костіна.

Як повідомлялося раніше, відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов міг кілька разів за час повномасштабної війни перетнути державний кордон.