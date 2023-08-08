"Хочу домой в Монако": дочь генпрокурора Украины пожаловалась на сложности жизни в "Шотландии-Финляндии"

Девушка путешествует по Европе и, по всей видимости, Украину домом не считает.

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия пожаловалась на то, что ей очень хочется домой. Впрочем, своим домом она почему-то назвала Монако.

Соответствующее сообщение, она обнародовала в сторис в Instagram, а внимание на это обратил telegram-канал "Слон".

"За**ала эта Шотландия-Финляндия. Я хочу домой в Монако", — написала она.

Костина родом из Одессы, но после начала российского вторжения находится за границей и с тех пор светилась в самых дорогих местах Европы.

Отмечается также то, что свой аккаунт девушка ведет двумя языками — российским и английским. При этом о российских бомбардировках своего города она по каким-то причинам не упоминает.

В материале Радио Свобода за 2021 год говорится, что Анастасия Костина ранее работала помощницей коллеги своего отца, народного депутата Андрея Задорожного (Слуга народа) и получала там зарплату в 1000 долларов (около 26 тысяч гривен по тогдашнему курсу). Примечательно, что сын Задорожного Иван работал помощником Андрея Костина.

Как сообщалось ранее, известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов мог несколько раз за время полномасштабной войны пересечь государственную границу.