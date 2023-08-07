Запрет не для всех? Телеведущий Горбунов минимум дважды побывал за границей во время вторжения рф (документ)

Кроме Молодовы, известный медийщик вроде бы еще и успел побывать на испанском курорте.

Известный украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов, недавно попавший в скандал из-за желания снять сериал "Ингулец" стоимостью 33 миллиона гривен, мог несколько раз за время полномасштабной войны пересечь государственную границу. По меньшей мере, дважды из них — в первый месяц после полномасштабного вторжения России, когда механизм выезда для мужчин еще не был отрегулирован, однако запрет уже существовал.

Об этом утверждает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на собственные источники среди молдавских пограничников. Журналисты опубликовали фото подтверждающего документа — в марте 2022 года Горбунов по меньшей мере дважды пересек границу Украины и Молдовы.

Один раз, 1 марта, мужчина выезжал в сопровождении сыновей Даниила и Ивана. Еще раз — уже 26 числа этого же месяца — он отправлялся в путешествие самостоятельно. Как утверждают источники "Цензор.НЕТ", после пребывания в Молдове, Горбунов якобы отправился в испанский город С’Агаро. Следует отметить, что это — один из элитных курортов на Коста-Брава. При этом подобное путешествие могло быть далеко не единственным.

Документы от пограничников, подтверждающих выезд Горбунова за границу

"52-летний Горбунов не подпадает под норму "отец троих детей", хотя в первом браке у него была дочь, она уже совершеннолетняя и сама имеет ребенка. От Екатерины Осадчей у ведущего два сына. В апреле сам Горбунов, комментируя выезд Влада Ямы в США сказал, что не смог бы уехать за границу во время полномасштабного вторжения", — подчеркивает автор публикации.

Журналисты обращались к актеру за разъяснениями, однако он никаких ответов не дал. Медийщики надеются, что реакция Горбунова появится хотя бы после публикации статьи.

Напомним, что после начала скандала с финансированием сериала "Ингулец" Юрий Горбунов заявлял, что 33 миллиона гривен — совсем небольшие средства на подобный проект. Однако после общественного резонанса он был вынужден отказаться от бюджетных средств.