Заборона не для всіх? Телеведучий Горбунов щонайменше двічі побував за кордоном під час вторгнення рф (документ)

Крім Молодови, відомий медійник начебто ще й встиг побувати на іспанському курорті

Відомий український телеведучий та актор Юрій Горбунов, який нещодавно втрапив у скандал через бажання зняти серіал "Інгулець" вартістю 33 мільйони гривень, міг кілька разів за час повномасштабної війни перетнути державний кордон. Щонайменше двічі з них — у перший місяць після повномасштабного вторгнення рф, коли механізм виїзду для чоловіків ще не був відрегульований, однак заборона вже існувала.

Про це стверджує "Цензор.НЕТ" із посиланням на власні джерела серед молдовських прикордонників. Журналісти опублікували фото документа, який підтверджує — у березні 2022 року Горбунов щонайменше двічі перетнув кордон України та Молдови.

Один із разів, 1 березня, чоловік виїжджав у супроводі синів Данила та Івана. Ще раз — уже 26 числа цього ж місяця — він вирушав у подорож самостійно. Як стверджують джерела "Цензор.НЕТ", після перебування у Молдові, Горбунов начебто відправився до іспанського міста С'Агаро. Слід зазначити, що це — один із елітних курортів на Коста-Брава. При цьому подібна подорож могла бути далеко не єдиною.

Документи від прикордонників, котрі підтверджують виїзд Горбунова за кордон

"52-річний Горбунов не підпадає під норму "батько трьох дітей", хоча у першому шлюбі в нього була донька, вона вже повнолітня і сама має дитину. Від Катерини Осадчої у ведучого двоє синів. У квітні сам Горбунов, коментуючи виїзд Влада Ями до США сказав, що не зміг би виїхати за кордон під час повномасштабного вторгнення", — підкреслює автор публікації.

Журналісти зверталися до актора за роз'ясненнями, однак він жодних відповідей не надав. Медійники сподіваються, що реакція Горбунова з'явиться бодай після публікації статті.

Нагадаємо, що після початку скандалу із фінансуванням серіалу "Інгулець" Юрій Горбунов заявляв, що 33 мільйони гривень — зовсім невеликі кошти на подібний проєкт. Однак після суспільного резонансу він був вимушений відмовитися від бюджетних коштів.