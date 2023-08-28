У Львові мажори влаштували нічні "покатушки" зі "стріляниною": виправдання не забарилося (відео)

Відео наробило шуму в мережі

У Львові молодь під час воєнного стану влаштувала поїздку містом зі стріляниною з пістолета. Хоча пізніше автори заявили, що це було жартом і жодної стрілянини не було. Утім, у мережі вже пішла хвиля негативу.

Кадрами своєрідних розваг поділився журналіст Костянтин Андріюк у своєму telegram-каналі. При цьому він зазначив, що автором відео є колишній військовослужбовець 214 окремого спеціального батальйону OPFOR Ярослав Світлик. А на кадрах опинилися курсанти Львівського університету МВС.

На кадрах видно, як автор запису передає пістолет своєму товаришеві на задньому сидінні, а той починає стріляти у вікно.

Після того як скандал набув розголосу, автори відео показали оригінал, де чути, що жодних пострілів не було. Хоч вони пояснили, що це все було жартом, але все ж таки не розповіли про причини такої поведінки зі службовою зброєю.

На інцидент відреагували в OPFOR і заявили, що Світлика у липні минулого року було переведено на інше місце служби тому він більше не є членом зазначеного підрозділу. А сам батальйон виконує бойові завдання на сході України.

Тим не менш, користувачі мережі не стали мовчати про те, що вони думають про таку поведінку курсантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дві школярки з Дніпра фотографувалися на цвинтарі, залазячи на надгробки. Відповідні фото та відео вони опублікували у соцмережах та нарвались на тонну гнівних коментарів.