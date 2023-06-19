Стрельба при вручении повестки в Одесской области: что грозит сотруднику военкомата

По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство

В городе Рени Измаильского района Одесской области сотрудник Территориального центра комплектования и социальной поддержки открыл стрельбу на местном рынке во время вручения повестки мужчине.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Инцидент случился 18 июня. Между двумя представителями ТЦК и СП и местным жителем случился конфликт во время вручения ему повестки. В ходе словесной перепалки один из представителей органа военного управления достал стартовый пистолет и совершил выстрел вверх. Очевидцы происшествия вызвали сотрудников полиции.

По прибытии правоохранители установили всех участников инцидента, с которыми сейчас проводят следственные действия. У них изъяли оружие, патроны, стреляную гильзу, а также другие вещдоки.

"По факту стрельбы на рынке в городе Рени правоохранители начали уголовное производство. Произошедшее утром 18 июня квалифицировано как хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в первый день лета в Одессе в районе Киевского рынка по BMW открыли огонь из Range Rover. В результате есть погибшие и пострадавшие.