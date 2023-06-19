Стрілянина при врученні повістки на Одещині: що загрожує співробітнику військкомату

За фактом стрілянини на ринку у місті Рені правоохоронці розпочали кримінальне провадження

У місті Рені Ізмаїльського району Одеської області співробітник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відкрив стрілянину на місцевому ринку під час вручення повістки чоловікові.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

Інцидент трапився 18 червня. Між двома представниками ТЦК та СП та місцевим жителем стався конфлікт під час вручення йому повістки. У ході словесної суперечки один із представників органу військового управління дістав стартовий пістолет і здійснив постріл вгору. Очевидці події викликали працівників поліції.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту, з якими наразі проводять слідчі дії. У них вилучили зброю, патрони, стріляну гільзу, а також інші речові докази.

"За фактом стрілянини на ринку у місті Рені правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Подію, що сталася 18 червня вранці, кваліфіковано як хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень", — йдеться в повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в перший день літа в Одесі в районі Київського ринку по BMW відкрили вогонь з Range Rover. В результаті є загиблі та постраждалі.