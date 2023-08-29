Полицейского, застрелившего мужчину в Днепре, взяли под стражу: что ему грозит

Расследовать инцидент поручили ГБР

Полицейский, который застрелил мужчину в Днепре, был взят под стражу. В настоящее время решается вопрос о вручении ему подозрения по двум статьям.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, правоохранителя задержали в предусмотренном законом порядке, а следователи устанавливают все подробности происшествия.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что санкции по этим статьям предусматривают от 7 до 15 лет и от 7 до 10 лет лишения свободы соответственно.

В настоящее время известно, что двое патрульных остановили автомобиль, в котором пребывали несовершеннолетние дети. Требование правоохранителей выйти из машины водитель проигнорировал, из-за чего полицейские начали вытягивать его силой и применили газовый баллончик.

Во время драки один из правоохранителей применил служебное оружие и трижды выстрелил в спину мужчине, из-за чего тот скончался на месте. Расследование дела поручили сотрудникам ГБР.

Как сообщалось ранее, в сети появилось видео момента происшествия, на котором видно, как развивались события и непосредственно момент стрельбы.